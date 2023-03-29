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Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 29.03.2023 (обновлено: 11:48 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaporozhe-1861468126.html
Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте
Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте - РИА Новости, 29.03.2023
Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте
Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:18
2023-03-29T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его мнению, именно с этим был связан недавний визит Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевским властям часть Запорожской области, а также встреча там с командованием украинской группировки войск.Рогов подчеркнул, что точками подготовки операции по форсированию Днепра являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а сухопутной – город Запорожье.Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые сковывают украинские войска. При этом власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
https://ria.ru/20230228/vsu-1854838531.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожье
Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

Член ВГА Рогов: Украина готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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"Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления. Речь идет как о сухопутной операции, так и десантной, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
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По его мнению, именно с этим был связан недавний визит Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевским властям часть Запорожской области, а также встреча там с командованием украинской группировки войск.
Рогов подчеркнул, что точками подготовки операции по форсированию Днепра являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а сухопутной – город Запорожье.
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Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые сковывают украинские войска. При этом власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожье
 
 
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