https://ria.ru/20230329/zaporozhe-1861468126.html

Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте - РИА Новости, 29.03.2023

Киев готовит несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:18

2023-03-29T11:18

2023-03-29T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска готовят несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, речь идет о сухопутной операции и форсировании Днепра, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его мнению, именно с этим был связан недавний визит Владимира Зеленского в Днепропетровскую и подконтрольную киевским властям часть Запорожской области, а также встреча там с командованием украинской группировки войск.Рогов подчеркнул, что точками подготовки операции по форсированию Днепра являются города Никополь и Марганец в Днепропетровской области, а сухопутной – город Запорожье.Как заявил на днях советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые сковывают украинские войска. При этом власти новых российских регионов неоднократно подчеркивали, что ВС РФ полностью готовы к любому развитию ситуации на фронте и не допустят прорыва.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html

https://ria.ru/20230228/vsu-1854838531.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, запорожье