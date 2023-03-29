https://ria.ru/20230329/zakazy-1861284019.html

Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ

Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 29.03.2023

Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ

Сеть гипермаркетов "Твой Дом" присоединилась к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив там свои запросы по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:00

2023-03-29T10:00

2023-03-29T10:00

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сеть гипермаркетов "Твой Дом" присоединилась к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив там свои запросы по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.Потребности сети гипермаркетов для дома и сада в непродовольственной продукции включают бытовую химию, средства гигиены, бумажную продукцию, хозяйственные товары для уборки, хранения. Из продовольственной продукции магазины "Твой дом" рассчитывают закупить у МСП рыбу, мясо, консервацию, бакалею, хлеб, крупы и кондитерские изделия. К потенциальным МСП-поставщикам предъявляются несколько требований, главные из которых — высокое качество продукции и опыт работы на рынке более года, уточняется в сообщении."Запущенный год назад на МСП.РФ сервис "Производственная кооперация и сбыт" продолжает расширяться. За прошедшее время он стал одной из наиболее востребованных площадок, где встречаются малый и крупный бизнес, где заказчики находят поставщиков. Сегодня МСП-компании получили дополнительную возможность для расширения рынков сбыта, в том числе за счет замещения ушедших иностранных поставщиков гипермаркетов. Гипермаркет, в свою очередь, получает отечественных поставщиков, которые будут поставлять свою продукцию и не зависеть от внешней конъюнктуры", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.За год работы Цифровой платформы сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков, стал одним популярным среди представителей малого и среднего бизнеса. С момента запуска МСП.РФ поддержку в организации сбыта продукции получили уже свыше 2,5 тысяч компаний.Цифровая платформа была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и запущена в феврале 2022 года. Платформа создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230220/odezhda-1852717930.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика