Рейтинг@Mail.ru
Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zakazy-1861284019.html
Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ
Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 29.03.2023
Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ
Сеть гипермаркетов "Твой Дом" присоединилась к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив там свои запросы по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:00
2023-03-29T10:00
корпорация мсп
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861277981_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_860f0f850f8be39d5a914b87419b3ee2.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сеть гипермаркетов "Твой Дом" присоединилась к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив там свои запросы по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.Потребности сети гипермаркетов для дома и сада в непродовольственной продукции включают бытовую химию, средства гигиены, бумажную продукцию, хозяйственные товары для уборки, хранения. Из продовольственной продукции магазины "Твой дом" рассчитывают закупить у МСП рыбу, мясо, консервацию, бакалею, хлеб, крупы и кондитерские изделия. К потенциальным МСП-поставщикам предъявляются несколько требований, главные из которых — высокое качество продукции и опыт работы на рынке более года, уточняется в сообщении."Запущенный год назад на МСП.РФ сервис "Производственная кооперация и сбыт" продолжает расширяться. За прошедшее время он стал одной из наиболее востребованных площадок, где встречаются малый и крупный бизнес, где заказчики находят поставщиков. Сегодня МСП-компании получили дополнительную возможность для расширения рынков сбыта, в том числе за счет замещения ушедших иностранных поставщиков гипермаркетов. Гипермаркет, в свою очередь, получает отечественных поставщиков, которые будут поставлять свою продукцию и не зависеть от внешней конъюнктуры", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.За год работы Цифровой платформы сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков, стал одним популярным среди представителей малого и среднего бизнеса. С момента запуска МСП.РФ поддержку в организации сбыта продукции получили уже свыше 2,5 тысяч компаний.Цифровая платформа была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и запущена в феврале 2022 года. Платформа создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230220/odezhda-1852717930.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861277981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367719dcb01a98eccaa848f5203aba5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, экономика
Корпорация МСП, Экономика

Гипермаркет "Твой Дом" разместил заказы на Цифровой платформе МСП.РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарковка автомобилей около гипермаркета "Твой Дом" в Москве
Парковка автомобилей около гипермаркета Твой Дом в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сеть гипермаркетов "Твой Дом" присоединилась к Цифровой платформе МСП.РФ, разместив там свои запросы по поиску поставщиков из числа малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), являющейся оператором платформы.
Потребности сети гипермаркетов для дома и сада в непродовольственной продукции включают бытовую химию, средства гигиены, бумажную продукцию, хозяйственные товары для уборки, хранения. Из продовольственной продукции магазины "Твой дом" рассчитывают закупить у МСП рыбу, мясо, консервацию, бакалею, хлеб, крупы и кондитерские изделия. К потенциальным МСП-поставщикам предъявляются несколько требований, главные из которых — высокое качество продукции и опыт работы на рынке более года, уточняется в сообщении.
"Запущенный год назад на МСП.РФ сервис "Производственная кооперация и сбыт" продолжает расширяться. За прошедшее время он стал одной из наиболее востребованных площадок, где встречаются малый и крупный бизнес, где заказчики находят поставщиков. Сегодня МСП-компании получили дополнительную возможность для расширения рынков сбыта, в том числе за счет замещения ушедших иностранных поставщиков гипермаркетов. Гипермаркет, в свою очередь, получает отечественных поставщиков, которые будут поставлять свою продукцию и не зависеть от внешней конъюнктуры", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
За год работы Цифровой платформы сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков, стал одним популярным среди представителей малого и среднего бизнеса. С момента запуска МСП.РФ поддержку в организации сбыта продукции получили уже свыше 2,5 тысяч компаний.
Цифровая платформа была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и запущена в феврале 2022 года. Платформа создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Логотип корпорации МСП
КМСП: сферы спортивной и детской одежды лидируют по образованию новых МСП
20 февраля, 10:00
 
Корпорация МСПЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала