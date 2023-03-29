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Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 29.03.2023
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10:52 29.03.2023 (обновлено: 11:15 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/zaes-1861459603.html
Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"
Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 29.03.2023
Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"
Украина усилила давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции и увеличила финансирование попыток саботажа, заявил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:52
2023-03-29T11:15
росэнергоатом
запорожская аэс
украина
энергодар
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина усилила давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции и увеличила финансирование попыток саботажа, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Оскорбляют в различных пабликах, на открытых информационных площадках, причем не просто оскорбляют, а унижают, давят таким образом на людей и одновременно финансируют саботаж на атомной станции", — сказал он.В то же время прекратились обстрелы станции, в этом году "прилетов" по периметру АЭС еще не фиксировали, указал Карчаа.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую территорию станции.МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. С осени там постоянно присутствуют инспекторы от международного агентства.
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росэнергоатом, запорожская аэс, украина, энергодар
Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Украина, Энергодар
Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Карчаа: Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС и финансирует саботаж

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина усилила давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции и увеличила финансирование попыток саботажа, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Оскорбляют в различных пабликах, на открытых информационных площадках, причем не просто оскорбляют, а унижают, давят таким образом на людей и одновременно финансируют саботаж на атомной станции", — сказал он.
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В то же время прекратились обстрелы станции, в этом году "прилетов" по периметру АЭС еще не фиксировали, указал Карчаа.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую территорию станции.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. С осени там постоянно присутствуют инспекторы от международного агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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