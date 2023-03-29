https://ria.ru/20230329/zaes-1861459603.html

Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 29.03.2023

Украина усилила давление на сотрудников ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

Украина усилила давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции и увеличила финансирование попыток саботажа, заявил советник гендиректора концерна... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:52

2023-03-29T10:52

2023-03-29T11:15

росэнергоатом

запорожская аэс

украина

энергодар

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина усилила давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции и увеличила финансирование попыток саботажа, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Усилилось давление на людей. Оно стало гораздо мощнее, оно стало гораздо разнообразнее. Людей запугивают, людей шантажируют, у людей пытаются посеять панику. Оскорбляют в различных пабликах, на открытых информационных площадках, причем не просто оскорбляют, а унижают, давят таким образом на людей и одновременно финансируют саботаж на атомной станции", — сказал он.В то же время прекратились обстрелы станции, в этом году "прилетов" по периметру АЭС еще не фиксировали, указал Карчаа.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую территорию станции.МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. С осени там постоянно присутствуют инспекторы от международного агентства.

https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html

украина

энергодар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

росэнергоатом, запорожская аэс, украина, энергодар