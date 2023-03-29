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Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании - РИА Новости, 29.03.2023
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18:25 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/zaderzhanie-1861670219.html
Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании
Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании - РИА Новости, 29.03.2023
Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании
Житель Кубани убил мать и при задержании был убит полицейскими, которым угрожал ножом и топором, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:25
2023-03-29T18:25
происшествия
россия
павловский район
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Житель Кубани убил мать и при задержании был убит полицейскими, которым угрожал ножом и топором, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Следствием установлено, что 50-летний мужчина проживал с 68-летней матерью в одном доме в хуторе Междуреченском Павловского района. В период с 27 по 28 марта он убил мать, нанеся ей более шести ударов по телу и голове. Поскольку женщина не выходила на связь, в дом прибыли полицейские. "Фигурант, увидев полицейских, попытался скрыться, но не сумев сбежать, желая воспрепятствовать законной деятельности правоохранителей, стал угрожать им применением ножа и топора, которые находились у него в руках. После неоднократных отказов фигуранта прекратить противоправные действия, он был ликвидирован сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318 УК РФ). "В ходе следствия, с учетом данных о личности фигуранта, в отношении него будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html
https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html
россия
павловский район
краснодарский край
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происшествия, россия, павловский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Россия, Павловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании

Жителя Кубани, убившего мать и угрожавшего полицейским ножом, убили при задержании

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Житель Кубани убил мать и при задержании был убит полицейскими, которым угрожал ножом и топором, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Следствием установлено, что 50-летний мужчина проживал с 68-летней матерью в одном доме в хуторе Междуреченском Павловского района. В период с 27 по 28 марта он убил мать, нанеся ей более шести ударов по телу и голове. Поскольку женщина не выходила на связь, в дом прибыли полицейские.
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"Фигурант, увидев полицейских, попытался скрыться, но не сумев сбежать, желая воспрепятствовать законной деятельности правоохранителей, стал угрожать им применением ножа и топора, которые находились у него в руках. После неоднократных отказов фигуранта прекратить противоправные действия, он был ликвидирован сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318 УК РФ).
"В ходе следствия, с учетом данных о личности фигуранта, в отношении него будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в следственном управлении.
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ПроисшествияРоссияПавловский районСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
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