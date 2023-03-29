https://ria.ru/20230329/zaderzhanie-1861670219.html

Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании

Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании - РИА Новости, 29.03.2023

Жителя Кубани, угрожавшего полицейским, убили при задержании

Житель Кубани убил мать и при задержании был убит полицейскими, которым угрожал ножом и топором, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:25

2023-03-29T18:25

2023-03-29T18:25

происшествия

россия

павловский район

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Житель Кубани убил мать и при задержании был убит полицейскими, которым угрожал ножом и топором, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Следствием установлено, что 50-летний мужчина проживал с 68-летней матерью в одном доме в хуторе Междуреченском Павловского района. В период с 27 по 28 марта он убил мать, нанеся ей более шести ударов по телу и голове. Поскольку женщина не выходила на связь, в дом прибыли полицейские. "Фигурант, увидев полицейских, попытался скрыться, но не сумев сбежать, желая воспрепятствовать законной деятельности правоохранителей, стал угрожать им применением ножа и топора, которые находились у него в руках. После неоднократных отказов фигуранта прекратить противоправные действия, он был ликвидирован сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Павловским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю возбуждено уголовное дело об убийстве пожилой женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318 УК РФ). "В ходе следствия, с учетом данных о личности фигуранта, в отношении него будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861590523.html

https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

россия

павловский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, павловский район, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край