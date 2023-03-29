https://ria.ru/20230329/yars-1861420254.html

В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"

В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс" - РИА Новости, 29.03.2023

В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"

В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:07

2023-03-29T05:07

2023-03-29T08:42

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны. Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. "В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — Прим. ред.) "Ярс", — говорится в сообщении.Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, добавили в ведомстве.Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.

https://ria.ru/20230321/ataka-1859346348.html

https://ria.ru/20230310/ssha-1856897858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии