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В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс" - РИА Новости, 29.03.2023
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05:07 29.03.2023 (обновлено: 08:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/yars-1861420254.html
В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"
В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс" - РИА Новости, 29.03.2023
В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"
В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:07
2023-03-29T08:42
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны. Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. "В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — Прим. ред.) "Ярс", — говорится в сообщении.Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, добавили в ведомстве.Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.
https://ria.ru/20230321/ataka-1859346348.html
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы России
В России начались учения РВСН с комплексами "Ярс"

В России начались командно-штабные учения РВСН с комплексами "Ярс"

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс", сообщили в пресс-службе Минобороны.
Всего в учениях задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
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"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами. — Прим. ред.) "Ярс", — говорится в сообщении.
Комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, добавили в ведомстве.
Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.
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БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначенияВоздушно-космические силы России
 
 
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