https://ria.ru/20230329/wildberries-1861654600.html
Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом
Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом - РИА Новости, 29.03.2023
Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом
Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5, а также усилит контроль за... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:36
2023-03-29T17:36
2023-03-29T17:37
экономика
wildberries
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5, а также усилит контроль за маркировкой товара, сообщает компания. Уточняется, что основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей: если оценка товаров ниже 3 из 5 возможных баллов. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца. В компании также пояснили РИА Новости, что такие товары будут убираться с платформы и возвращаться продавцу, остальные останутся в продаже.
https://ria.ru/20230313/tovary-1857434637.html
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экономика, wildberries, россия
Экономика, Wildberries, Россия
Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом
Wildberries начал убирать с площадки товары с рейтингом ниже трех звезд и жалобами
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5, а также усилит контроль за маркировкой товара, сообщает компания.
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"Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей: если оценка товаров ниже 3 из 5 возможных баллов. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.
В компании также пояснили РИА Новости, что такие товары будут убираться с платформы и возвращаться продавцу, остальные останутся в продаже.
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