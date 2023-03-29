https://ria.ru/20230329/wildberries-1861654600.html

Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом

Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом - РИА Новости, 29.03.2023

Wildberries начал убирать с площадки товары с низким рейтингом

Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5, а также усилит контроль за... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:36

2023-03-29T17:36

2023-03-29T17:37

экономика

wildberries

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries начал убирать со своей площадки товары, рейтинг которых на основе отзывов покупателей ниже 3 из 5, а также усилит контроль за маркировкой товара, сообщает компания. Уточняется, что основанием для приостановки размещения товаров станет их средний рейтинг на основе отзывов покупателей: если оценка товаров ниже 3 из 5 возможных баллов. При этом снятие ограничений осуществляется в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца. В компании также пояснили РИА Новости, что такие товары будут убираться с платформы и возвращаться продавцу, остальные останутся в продаже.

https://ria.ru/20230313/tovary-1857434637.html

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экономика, wildberries, россия