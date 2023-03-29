https://ria.ru/20230329/vybory-1861623951.html

Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными

Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными

Первые президентские выборы после внесения изменений в Конституцию РФ будут уникальными и беспрецедентными, так как они будут проходить в режиме СВО и самого... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:34

2023-03-29T16:34

2023-03-29T16:34

политика

россия

олег бондаренко

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первые президентские выборы после внесения изменений в Конституцию РФ будут уникальными и беспрецедентными, так как они будут проходить в режиме СВО и самого сильного в истории санкционного давления, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. "Уникальными эти президентские выборы (в 2024 году) будут в силу, во-первых, того, что это будут первые выборы после внесения изменений в Конституцию. Во-вторых, в силу того, что это первые президентские выборы в режиме СВО, это, конечно, не может не накладывать безусловный отпечаток. В-третьих, это... выборы в условиях самого сильного в истории санкционного давления на нашу страну", - сказал он во время пресс-конференции, посвященной презентации доклада Фонда прогрессивной политики "Парламентские партии в эпоху трансфера через призму электоральных циклов 2023 и 2024 годов". Он отметил, что все эти вещи делают выборы беспрецедентными, но и накладывают большие обязательства на их участников. Он также отметил, что пока рано говорить о форматах участия в этих выборах представителей различных партий.

https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html

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политика, россия, олег бондаренко