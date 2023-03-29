https://ria.ru/20230329/vybory-1861623951.html
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными - РИА Новости, 29.03.2023
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными
Первые президентские выборы после внесения изменений в Конституцию РФ будут уникальными и беспрецедентными, так как они будут проходить в режиме СВО и самого... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:34
2023-03-29T16:34
2023-03-29T16:34
политика
россия
олег бондаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816104445_0:343:2884:1965_1920x0_80_0_0_301af4e9b2c50916afae1877762ca959.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первые президентские выборы после внесения изменений в Конституцию РФ будут уникальными и беспрецедентными, так как они будут проходить в режиме СВО и самого сильного в истории санкционного давления, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. "Уникальными эти президентские выборы (в 2024 году) будут в силу, во-первых, того, что это будут первые выборы после внесения изменений в Конституцию. Во-вторых, в силу того, что это первые президентские выборы в режиме СВО, это, конечно, не может не накладывать безусловный отпечаток. В-третьих, это... выборы в условиях самого сильного в истории санкционного давления на нашу страну", - сказал он во время пресс-конференции, посвященной презентации доклада Фонда прогрессивной политики "Парламентские партии в эпоху трансфера через призму электоральных циклов 2023 и 2024 годов". Он отметил, что все эти вещи делают выборы беспрецедентными, но и накладывают большие обязательства на их участников. Он также отметил, что пока рано говорить о форматах участия в этих выборах представителей различных партий.
https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816104445_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_6b771a1d5dd57bad1859025234a00eca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, олег бондаренко
Политика, Россия, Олег Бондаренко
Эксперт назвал предстоящие президентские выборы в России уникальными
Эксперт Бондаренко: выборы в режиме СВО и сильного санкционного давления будут уникальными
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первые президентские выборы после внесения изменений в Конституцию РФ будут уникальными и беспрецедентными, так как они будут проходить в режиме СВО и самого сильного в истории санкционного давления, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"Уникальными эти президентские выборы (в 2024 году) будут в силу, во-первых, того, что это будут первые выборы после внесения изменений в Конституцию. Во-вторых, в силу того, что это первые президентские выборы в режиме СВО, это, конечно, не может не накладывать безусловный отпечаток. В-третьих, это... выборы в условиях самого сильного в истории санкционного давления на нашу страну", - сказал он во время пресс-конференции, посвященной презентации доклада Фонда прогрессивной политики "Парламентские партии в эпоху трансфера через призму электоральных циклов 2023 и 2024 годов".
Он отметил, что все эти вещи делают выборы беспрецедентными, но и накладывают большие обязательства на их участников. Он также отметил, что пока рано говорить о форматах участия в этих выборах представителей различных партий.
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах