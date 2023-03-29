https://ria.ru/20230329/vybory-1861423620.html

Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья

Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья - РИА Новости, 29.03.2023

Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья

Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:50

2023-03-29T06:50

2023-03-29T06:56

политика

приморский край

андрей андрейченко

госдума рф

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Депутаты рассмотрели вопрос "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", в том числе рассмотрели указанную поправку. "Избирательным кодексом Приморского края установлено, что непосредственно выдвижение кандидата может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора может быть только выдвинут политической партией", - сказал на заседании заместитель председателя заксобрания Приморья Джамбулат Текиев. Депутат Евгений Ляшенко напомнил, что региональные парламентарии пять лет назад внесли изменения в краевой избирательный кодекс, разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморья. Депутат Андрей Андрейченко, который предложил новую поправку, ответил коллеге, что "нужно подчеркивать роль политических партий, увеличивать ее". За внесение изменений в избирательный кодекс Приморья с учетом указной поправки проголосовало 24 депутата, против - 11, воздержавшихся не было.

https://ria.ru/20230323/vybory-1859936532.html

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политика, приморский край, андрей андрейченко, госдума рф