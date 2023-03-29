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Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья - РИА Новости, 29.03.2023
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06:50 29.03.2023 (обновлено: 06:56 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vybory-1861423620.html
Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья
Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья - РИА Новости, 29.03.2023
Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья
Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:50
2023-03-29T06:56
политика
приморский край
андрей андрейченко
госдума рф
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Депутаты рассмотрели вопрос "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", в том числе рассмотрели указанную поправку. "Избирательным кодексом Приморского края установлено, что непосредственно выдвижение кандидата может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора может быть только выдвинут политической партией", - сказал на заседании заместитель председателя заксобрания Приморья Джамбулат Текиев. Депутат Евгений Ляшенко напомнил, что региональные парламентарии пять лет назад внесли изменения в краевой избирательный кодекс, разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморья. Депутат Андрей Андрейченко, который предложил новую поправку, ответил коллеге, что "нужно подчеркивать роль политических партий, увеличивать ее". За внесение изменений в избирательный кодекс Приморья с учетом указной поправки проголосовало 24 депутата, против - 11, воздержавшихся не было.
https://ria.ru/20230323/vybory-1859936532.html
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политика, приморский край, андрей андрейченко, госдума рф
Политика, Приморский край, Андрей Андрейченко, Госдума РФ
Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья

Депутаты Приморья запретили самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.
Депутаты рассмотрели вопрос "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", в том числе рассмотрели указанную поправку.
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"Избирательным кодексом Приморского края установлено, что непосредственно выдвижение кандидата может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора может быть только выдвинут политической партией", - сказал на заседании заместитель председателя заксобрания Приморья Джамбулат Текиев.
Депутат Евгений Ляшенко напомнил, что региональные парламентарии пять лет назад внесли изменения в краевой избирательный кодекс, разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморья. Депутат Андрей Андрейченко, который предложил новую поправку, ответил коллеге, что "нужно подчеркивать роль политических партий, увеличивать ее".
«
"Это выборы губернатора, выборы в Госдуму. Если человек представляет политическую силу, он должен ассоциироваться с этой политической силой, и таким образом здесь политическую систему нужно только развивать… Если человек не может договориться с несколькими десятками политических партий, которые у нас существуют и зарегистрированы, то, наверное, и не стоит ему свою кандидатуру подавать. Никаких ограничений ни для кого нет. Все, кто сможет участвовать, будут участвовать... Избирательное право здесь не ущемляется", - отметил Андрейченко.
За внесение изменений в избирательный кодекс Приморья с учетом указной поправки проголосовало 24 депутата, против - 11, воздержавшихся не было.
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