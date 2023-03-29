Самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора Приморья
Депутаты Приморья запретили самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора
Урна для голосования. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания Приморья приняли поправку в избирательный кодекс, запрещающую самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.
Депутаты рассмотрели вопрос "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", в том числе рассмотрели указанную поправку.
"Избирательным кодексом Приморского края установлено, что непосредственно выдвижение кандидата может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора может быть только выдвинут политической партией", - сказал на заседании заместитель председателя заксобрания Приморья Джамбулат Текиев.
Депутат Евгений Ляшенко напомнил, что региональные парламентарии пять лет назад внесли изменения в краевой избирательный кодекс, разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморья. Депутат Андрей Андрейченко, который предложил новую поправку, ответил коллеге, что "нужно подчеркивать роль политических партий, увеличивать ее".
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"Это выборы губернатора, выборы в Госдуму. Если человек представляет политическую силу, он должен ассоциироваться с этой политической силой, и таким образом здесь политическую систему нужно только развивать… Если человек не может договориться с несколькими десятками политических партий, которые у нас существуют и зарегистрированы, то, наверное, и не стоит ему свою кандидатуру подавать. Никаких ограничений ни для кого нет. Все, кто сможет участвовать, будут участвовать... Избирательное право здесь не ущемляется", - отметил Андрейченко.
За внесение изменений в избирательный кодекс Приморья с учетом указной поправки проголосовало 24 депутата, против - 11, воздержавшихся не было.