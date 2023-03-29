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Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 29.03.2023 (обновлено: 14:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин - РИА Новости, 29.03.2023
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин
Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию, заявил основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:58
2023-03-29T14:18
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию, заявил основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Битва за Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин, которого цитирует его пресс-служба в соответствующем телеграм-канале. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. Как заявил ранее Владимир Зеленский, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости отмечал, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и заключается ее трагическая ошибка.
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html
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артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила ВСУ

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию, заявил основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Битва за Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин, которого цитирует его пресс-служба в соответствующем телеграм-канале.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
Как заявил ранее Владимир Зеленский, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости отмечал, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и заключается ее трагическая ошибка.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинВооруженные силы Украины
 
 
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