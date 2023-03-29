https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html

Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин

Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин - РИА Новости, 29.03.2023

Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин

Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию, заявил основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:58

2023-03-29T13:58

2023-03-29T14:18

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию, заявил основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Битва за Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин, которого цитирует его пресс-служба в соответствующем телеграм-канале. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. Как заявил ранее Владимир Зеленский, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости отмечал, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и заключается ее трагическая ошибка.

https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины