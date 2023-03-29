Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал встретиться с Хоценко лично - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/vstrechp-1861673072.html
Путин пообещал встретиться с Хоценко лично
Путин пообещал встретиться с Хоценко лично - РИА Новости, 29.03.2023
Путин пообещал встретиться с Хоценко лично
Президент РФ Владимир Путин пообещал экс-председателю правительства ДНР Виталию Хоценко, назначенному в среду врио губернатора Омской области, встретиться и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:39
2023-03-29T18:39
политика
россия
омская область
владимир путин
александр бурков
виталий хоценко
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861659515_0:189:3081:1922_1920x0_80_0_0_559ba5fe8101a370fcf353d7eecc05da.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал экс-председателю правительства ДНР Виталию Хоценко, назначенному в среду врио губернатора Омской области, встретиться и детально обсудить его работу на новом посту. "Мы с вами встретимся еще безусловно, обсудим в деталях все эти вопросы", - сказал Путин во время встречи с Хоценко в онлайн-формате. "Вы сейчас сказали, что родились в Днепропетровске, сейчас работаете в Донецкой Народной Республике. Работаете в целом хорошо. Проблем там очень много – вы не боитесь этих проблем, решаете их. Работали и на севере страны, работали и в правительстве РФ. В этом смысле у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. Очень важна для нас, очень важна", - добавил президент. Он не стал перечислять все параметры, на которые следует обратить внимание новому врио губернатора Омской области, отметив, что в курсе, что Хоценко все это изучил, в том числе с администрацией президента РФ. Ранее Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, врио назначен Виталий Хоценко, прежде возглавлявший правительство ДНР.
https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html
https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html
россия
омская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861659515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_258963177c8b62be5081ad272725992a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, омская область, владимир путин, александр бурков, виталий хоценко, донецкая народная республика
Политика, Россия, Омская область, Владимир Путин, Александр Бурков, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
Путин пообещал встретиться с Хоценко лично

Путин пообещал новому врио губернатора Омской области Хоценко личную встречу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал экс-председателю правительства ДНР Виталию Хоценко, назначенному в среду врио губернатора Омской области, встретиться и детально обсудить его работу на новом посту.
"Мы с вами встретимся еще безусловно, обсудим в деталях все эти вопросы", - сказал Путин во время встречи с Хоценко в онлайн-формате.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Биография Виталия Хоценко
Вчера, 18:36
"Вы сейчас сказали, что родились в Днепропетровске, сейчас работаете в Донецкой Народной Республике. Работаете в целом хорошо. Проблем там очень много – вы не боитесь этих проблем, решаете их. Работали и на севере страны, работали и в правительстве РФ. В этом смысле у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. Очень важна для нас, очень важна", - добавил президент.
Он не стал перечислять все параметры, на которые следует обратить внимание новому врио губернатора Омской области, отметив, что в курсе, что Хоценко все это изучил, в том числе с администрацией президента РФ.
Ранее Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, врио назначен Виталий Хоценко, прежде возглавлявший правительство ДНР.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Путин в ближайшее время встретится с Пушилиным
Вчера, 17:35
 
ПолитикаРоссияОмская областьВладимир ПутинАлександр БурковВиталий ХоценкоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала