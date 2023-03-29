https://ria.ru/20230329/vstrechp-1861673072.html

Путин пообещал встретиться с Хоценко лично

Путин пообещал встретиться с Хоценко лично - РИА Новости, 29.03.2023

Путин пообещал встретиться с Хоценко лично

Президент РФ Владимир Путин пообещал экс-председателю правительства ДНР Виталию Хоценко, назначенному в среду врио губернатора Омской области, встретиться и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:39

2023-03-29T18:39

2023-03-29T18:39

политика

россия

омская область

владимир путин

александр бурков

виталий хоценко

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал экс-председателю правительства ДНР Виталию Хоценко, назначенному в среду врио губернатора Омской области, встретиться и детально обсудить его работу на новом посту. "Мы с вами встретимся еще безусловно, обсудим в деталях все эти вопросы", - сказал Путин во время встречи с Хоценко в онлайн-формате. "Вы сейчас сказали, что родились в Днепропетровске, сейчас работаете в Донецкой Народной Республике. Работаете в целом хорошо. Проблем там очень много – вы не боитесь этих проблем, решаете их. Работали и на севере страны, работали и в правительстве РФ. В этом смысле у вас полное представление о том, чем Сибирь живет, чем Омская область живет. Очень важна для нас, очень важна", - добавил президент. Он не стал перечислять все параметры, на которые следует обратить внимание новому врио губернатора Омской области, отметив, что в курсе, что Хоценко все это изучил, в том числе с администрацией президента РФ. Ранее Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, врио назначен Виталий Хоценко, прежде возглавлявший правительство ДНР.

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html

https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html

россия

омская область

донецкая народная республика

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политика, россия, омская область, владимир путин, александр бурков, виталий хоценко, донецкая народная республика