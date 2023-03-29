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Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023
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17:32 29.03.2023 (обновлено: 17:41 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/vstrecha-1861653068.html
Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко
Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023
Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Виталием Хоценко. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:32
2023-03-29T17:41
донецкая народная республика
россия
владимир путин
виталий хоценко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Виталием Хоценко."Виталий Павлович, добрый день. Виталий Павлович, хочу начать нашу встречу с того, чем вы сейчас занимаетесь, и хочу задать вам вполне понятный и естественный вопрос: как вы оцениваете сейчас ситуацию в сфере экономики Донецкой Народной Республики", - обратился Путин к собеседнику.Хоценко был назначен на должность главы правительства ДНР в июне 2022 года. Ранее он занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.
https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html
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донецкая народная республика, россия, владимир путин, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Виталий Хоценко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Политика
Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко

Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Виталием Хоценко.
"Виталий Павлович, добрый день. Виталий Павлович, хочу начать нашу встречу с того, чем вы сейчас занимаетесь, и хочу задать вам вполне понятный и естественный вопрос: как вы оцениваете сейчас ситуацию в сфере экономики Донецкой Народной Республики", - обратился Путин к собеседнику.
Хоценко был назначен на должность главы правительства ДНР в июне 2022 года. Ранее он занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Путин в ближайшее время встретится с Пушилиным
Вчера, 17:35
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВиталий ХоценкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Политика
 
 
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