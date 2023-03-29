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Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко

Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023

Путин проводит встречу с главой правительства ДНР Хоценко

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Виталием Хоценко. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:32

2023-03-29T17:32

2023-03-29T17:41

донецкая народная республика

россия

владимир путин

виталий хоценко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с главой правительства ДНР Виталием Хоценко."Виталий Павлович, добрый день. Виталий Павлович, хочу начать нашу встречу с того, чем вы сейчас занимаетесь, и хочу задать вам вполне понятный и естественный вопрос: как вы оцениваете сейчас ситуацию в сфере экономики Донецкой Народной Республики", - обратился Путин к собеседнику.Хоценко был назначен на должность главы правительства ДНР в июне 2022 года. Ранее он занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html

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донецкая народная республика, россия, владимир путин, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика