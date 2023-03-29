https://ria.ru/20230329/voyna-1861475971.html
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:43
2023-03-29T11:43
2023-03-29T11:43
николай патрушев
украина
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
https://ria.ru/20230325/voyna-1860574919.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, украина, россия
Николай Патрушев, Украина, Россия
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
Патрушев: поведение Запада противоречит постулату о недопустимости ядерной войны
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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