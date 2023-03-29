https://ria.ru/20230329/voyna-1861475971.html

Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев

Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023

Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев

Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:43

2023-03-29T11:43

2023-03-29T11:43

николай патрушев

украина

россия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".

https://ria.ru/20230325/voyna-1860574919.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, украина, россия