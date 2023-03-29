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Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
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11:43 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/voyna-1861475971.html
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:43
2023-03-29T11:43
николай патрушев
украина
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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николай патрушев, украина, россия
Николай Патрушев, Украина, Россия
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев

Патрушев: поведение Запада противоречит постулату о недопустимости ядерной войны

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к катастрофе и противоречит постулату о недопустимости ядерной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, заявил Боррель
25 марта, 11:47
 
Николай ПатрушевУкраинаРоссия
 
 
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