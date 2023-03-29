https://ria.ru/20230329/vologda-1861476229.html
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей
В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
вологодская область
олег кувшинников
вологда
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ВОЛОГДА, 29 мар – РИА Новости. В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Это третий проект по объему инвестиций в истории Вологодской области за последние десятилетия после обхода города Вологды и Архангельского моста в Череповце. Строительство рассчитано на четыре года. Мост введем в эксплуатацию к юбилею областной столицы – 880-летию Вологды", - написал Кувшинников в своем официальном Телеграм-канале.По его словам, строительство потребует, помимо возведения мостового сооружения, выноса большого количества коммуникаций, строительства новой городской магистрали по улице Некрасова до Белозерского шоссе с выходом на федеральную трассу, обустройства эстакад, подъездов и съездов. Кроме того, будут проведены археологические раскопки в исторической части города - в районе улиц Бурмагиных и Некрасова. Общая протяженность объекта с подъездными участками составит около трех километров. Мост станет частью малого транспортного кольца Вологды, которое формируется с целью разгрузить исторический центр города и снизить количество пробок в часы пик.Глава региона пообещал лично контролировать ход строительства моста на всех этапах.
https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html
вологда
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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олег кувшинников, вологда
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда
ВОЛОГДА, 29 мар – РИА Новости. В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Это третий проект по объему инвестиций в истории Вологодской области за последние десятилетия после обхода города Вологды и Архангельского моста в Череповце
. Строительство рассчитано на четыре года. Мост введем в эксплуатацию к юбилею областной столицы – 880-летию Вологды", - написал Кувшинников в своем официальном Телеграм-канале.
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По его словам, строительство потребует, помимо возведения мостового сооружения, выноса большого количества коммуникаций, строительства новой городской магистрали по улице Некрасова до Белозерского шоссе с выходом на федеральную трассу, обустройства эстакад, подъездов и съездов. Кроме того, будут проведены археологические раскопки в исторической части города - в районе улиц Бурмагиных и Некрасова. Общая протяженность объекта с подъездными участками составит около трех километров. Мост станет частью малого транспортного кольца Вологды, которое формируется с целью разгрузить исторический центр города и снизить количество пробок в часы пик.
Глава региона пообещал лично контролировать ход строительства моста на всех этапах.