https://ria.ru/20230329/vologda-1861476229.html

В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей

В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023

В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей

В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

2023-03-29T11:45

вологодская область

олег кувшинников

вологда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b82e887987f8e96b50e277d04efc083.jpg

ВОЛОГДА, 29 мар – РИА Новости. В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Это третий проект по объему инвестиций в истории Вологодской области за последние десятилетия после обхода города Вологды и Архангельского моста в Череповце. Строительство рассчитано на четыре года. Мост введем в эксплуатацию к юбилею областной столицы – 880-летию Вологды", - написал Кувшинников в своем официальном Телеграм-канале.По его словам, строительство потребует, помимо возведения мостового сооружения, выноса большого количества коммуникаций, строительства новой городской магистрали по улице Некрасова до Белозерского шоссе с выходом на федеральную трассу, обустройства эстакад, подъездов и съездов. Кроме того, будут проведены археологические раскопки в исторической части города - в районе улиц Бурмагиных и Некрасова. Общая протяженность объекта с подъездными участками составит около трех километров. Мост станет частью малого транспортного кольца Вологды, которое формируется с целью разгрузить исторический центр города и снизить количество пробок в часы пик.Глава региона пообещал лично контролировать ход строительства моста на всех этапах.

https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, вологда