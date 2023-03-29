Рейтинг@Mail.ru
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
11:45 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/vologda-1861476229.html
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей
В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:45
2023-03-29T11:45
вологодская область
олег кувшинников
вологда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b82e887987f8e96b50e277d04efc083.jpg
ВОЛОГДА, 29 мар – РИА Новости. В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Это третий проект по объему инвестиций в истории Вологодской области за последние десятилетия после обхода города Вологды и Архангельского моста в Череповце. Строительство рассчитано на четыре года. Мост введем в эксплуатацию к юбилею областной столицы – 880-летию Вологды", - написал Кувшинников в своем официальном Телеграм-канале.По его словам, строительство потребует, помимо возведения мостового сооружения, выноса большого количества коммуникаций, строительства новой городской магистрали по улице Некрасова до Белозерского шоссе с выходом на федеральную трассу, обустройства эстакад, подъездов и съездов. Кроме того, будут проведены археологические раскопки в исторической части города - в районе улиц Бурмагиных и Некрасова. Общая протяженность объекта с подъездными участками составит около трех километров. Мост станет частью малого транспортного кольца Вологды, которое формируется с целью разгрузить исторический центр города и снизить количество пробок в часы пик.Глава региона пообещал лично контролировать ход строительства моста на всех этапах.
https://ria.ru/20230310/vodopodgotovka-1857034595.html
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_0211f8f056bfbe7409988f22fe094474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, вологда
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда

В Вологде построят Некрасовский мост за 6 миллиардов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 29 мар – РИА Новости. В Вологде подписан контракт на строительство Некрасовского моста через реку Вологду стоимостью почти шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Это третий проект по объему инвестиций в истории Вологодской области за последние десятилетия после обхода города Вологды и Архангельского моста в Череповце. Строительство рассчитано на четыре года. Мост введем в эксплуатацию к юбилею областной столицы – 880-летию Вологды", - написал Кувшинников в своем официальном Телеграм-канале.
В Вологодской области продолжается реализация федерального проекта Чистая вода - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Луценко: в Вологодской области в 2023 г обновят 12 станций водоподготовки
10 марта, 15:13
По его словам, строительство потребует, помимо возведения мостового сооружения, выноса большого количества коммуникаций, строительства новой городской магистрали по улице Некрасова до Белозерского шоссе с выходом на федеральную трассу, обустройства эстакад, подъездов и съездов. Кроме того, будут проведены археологические раскопки в исторической части города - в районе улиц Бурмагиных и Некрасова. Общая протяженность объекта с подъездными участками составит около трех километров. Мост станет частью малого транспортного кольца Вологды, которое формируется с целью разгрузить исторический центр города и снизить количество пробок в часы пик.
Глава региона пообещал лично контролировать ход строительства моста на всех этапах.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала