https://ria.ru/20230329/volkov-1861685299.html

При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон

При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон - РИА Новости, 29.03.2023

При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон

При обыске квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, следует из... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:19

2023-03-29T19:19

2023-03-29T19:19

происшествия

россия

сергей волков (космонавт)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861660202_257:200:1280:775_1920x0_80_0_0_f1778fa8129cf38f4c0b41bb36f0431f.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. При обыске квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, следует из материалов дела о закупке не работавших корректно комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста. "В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины", — заявил следователь в суде. Сам обвиняемый пояснил, что мобильный лежал на стиральной машинке и упал туда "в суматохе". Вину же в предъявленном обвинении не признал. Его адвокат уточнил, что Волков сразу сообщил пин-код от телефона. Судья Андрей Толкаченко арестовал Волкова до 17 мая. Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными" характеристиками. Однако, по словам адвоката, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате". Он заявил, что производитель комплекса - монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" не был в составе модернизированного комплекса, заказанного Волковым. Как пояснил РИА Новости следователь, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал и что "они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно - обнаруживать беспилотники малого класса. В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования данных комплексов. Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей, которая и вменяется полковнику в качестве ущерба. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

https://ria.ru/20221108/demushkin-1829861757.html

https://ria.ru/20230329/rektor-1861684747.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, сергей волков (космонавт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)