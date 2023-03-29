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При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон - РИА Новости, 29.03.2023
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19:19 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/volkov-1861685299.html
При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон
При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон - РИА Новости, 29.03.2023
При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон
При обыске квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, следует из... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:19
2023-03-29T19:19
происшествия
россия
сергей волков (космонавт)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. При обыске квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, следует из материалов дела о закупке не работавших корректно комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста. "В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины", — заявил следователь в суде. Сам обвиняемый пояснил, что мобильный лежал на стиральной машинке и упал туда "в суматохе". Вину же в предъявленном обвинении не признал. Его адвокат уточнил, что Волков сразу сообщил пин-код от телефона. Судья Андрей Толкаченко арестовал Волкова до 17 мая. Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными" характеристиками. Однако, по словам адвоката, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате". Он заявил, что производитель комплекса - монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" не был в составе модернизированного комплекса, заказанного Волковым. Как пояснил РИА Новости следователь, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал и что "они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно - обнаруживать беспилотники малого класса. В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования данных комплексов. Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей, которая и вменяется полковнику в качестве ущерба. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
https://ria.ru/20221108/demushkin-1829861757.html
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происшествия, россия, сергей волков (космонавт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Сергей Волков (космонавт), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова нашли спрятанный телефон

При обыске квартиры полковника Росгвардии Волкова его телефон нашли в стиральной машинке

© РИА НовостиСергей Волков в суде
Сергей Волков в суде
© РИА Новости
Сергей Волков в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. При обыске квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, следует из материалов дела о закупке не работавших корректно комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста.
"В ходе обыска Волков пытался спрятать телефон в лоток для порошка стиральной машины", — заявил следователь в суде.
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Сам обвиняемый пояснил, что мобильный лежал на стиральной машинке и упал туда "в суматохе". Вину же в предъявленном обвинении не признал. Его адвокат уточнил, что Волков сразу сообщил пин-код от телефона.
Судья Андрей Толкаченко арестовал Волкова до 17 мая.
Следствие считает, что при закупке Волков согласовал поставку комплекса с "ухудшенными" характеристиками. Однако, по словам адвоката, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате". Он заявил, что производитель комплекса - монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" не был в составе модернизированного комплекса, заказанного Волковым.
Как пояснил РИА Новости следователь, Волкова уведомили на заводе, что в закупаемых комплексах усеченный функционал и что "они не могли выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно - обнаруживать беспилотники малого класса. В итоге Росгвардия, как отмечал прокурор в суде, через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования данных комплексов.
Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку комплексов "Орел-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей, которая и вменяется полковнику в качестве ущерба. Волков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
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