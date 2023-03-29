https://ria.ru/20230329/voennye-1861566356.html

Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат

Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат - РИА Новости, 29.03.2023

Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат

За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 300 бойцов и 22 единицы техники, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:49

2023-03-29T14:49

2023-03-29T16:14

специальная военная операция на украине

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861597629_0:65:3079:1797_1920x0_80_0_0_5786a26f9c431fcfd834dda902fbd49f.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 300 бойцов и 22 единицы техники, следует из сводки Минобороны."На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск <…> уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", — заявили в военном ведомстве.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Артемовка (ЛНР). Там противник потерял более 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля и противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в Старице (Харьковская область) разбит склад боеприпасов.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Уничтожены порядка ста бойцов ВСУ, две бронемашины, три пикапа и самоходная гаубица "Акация".Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах села Пречистовка и города Угледара (ДНР). Общие потери ВСУ там составили: более 50 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.На Херсонском направлении уничтожены около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777.В целом за сутки удалось поразить 87 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 118 районах, а также четыре пункта управления и узел связи ВСУ. Силы ПВО сбили восемь беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html

https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861438616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, ситуация в днр и лнр