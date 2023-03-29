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Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 29.03.2023 (обновлено: 16:14 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/voennye-1861566356.html
Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат
Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат
За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 300 бойцов и 22 единицы техники, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:49
2023-03-29T16:14
специальная военная операция на украине
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 300 бойцов и 22 единицы техники, следует из сводки Минобороны."На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск &lt;…&gt; уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", — заявили в военном ведомстве.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Артемовка (ЛНР). Там противник потерял более 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля и противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в Старице (Харьковская область) разбит склад боеприпасов.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Уничтожены порядка ста бойцов ВСУ, две бронемашины, три пикапа и самоходная гаубица "Акация".Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах села Пречистовка и города Угледара (ДНР). Общие потери ВСУ там составили: более 50 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.На Херсонском направлении уничтожены около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777.В целом за сутки удалось поразить 87 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 118 районах, а также четыре пункта управления и узел связи ВСУ. Силы ПВО сбили восемь беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861438616.html
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска потеряли на Донецком направлении более 300 солдат

Минобороны сообщило об уничтожении более 300 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AFP 2023 / Anatolii StepanovВоенный медик во время эвакуации раненого украинского военнослужащего в Донецкой области
Военный медик во время эвакуации раненого украинского военнослужащего в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Военный медик во время эвакуации раненого украинского военнослужащего в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении более 300 бойцов и 22 единицы техники, следует из сводки Минобороны.
"На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений Южной группировки войск <…> уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы "Мста-Б", — заявили в военном ведомстве.
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин
Вчера, 13:58

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Артемовка (ЛНР). Там противник потерял более 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, два автомобиля и противотанковую пушку МТ-12. Кроме того, в Старице (Харьковская область) разбит склад боеприпасов.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Уничтожены порядка ста бойцов ВСУ, две бронемашины, три пикапа и самоходная гаубица "Акация".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 09:17

Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах села Пречистовка и города Угледара (ДНР). Общие потери ВСУ там составили: более 50 солдат, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и американская артиллерийская система М777.
В целом за сутки удалось поразить 87 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 118 районах, а также четыре пункта управления и узел связи ВСУ. Силы ПВО сбили восемь беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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