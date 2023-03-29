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Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов
Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.03.2023
Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов
Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился - он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:04
2023-03-29T16:04
2023-03-29T16:04
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился - он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. "Наши граждане - один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году", - сказал глава Минфина, добавив, что количество частных инвесторов составило тогда 20 миллионов человек. "Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна - интерес снижается", - рассказал министр. Он добавил, что новые возможности на финансовом рынке, среди которых, например, программа долгосрочных сбережений, позволят гражданам "не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода". "Эти две задачи - чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход - это одна из главных задач финансового рынка", - подчеркнул Силуанов.
https://ria.ru/20230329/bednost-1861565607.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: интерес россиян к финансовым вложениям снижается
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился - он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
"Наши граждане - один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году", - сказал глава Минфина,
добавив, что количество частных инвесторов составило тогда 20 миллионов человек.
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"Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна - интерес снижается", - рассказал министр.
Он добавил, что новые возможности на финансовом рынке, среди которых, например, программа долгосрочных сбережений, позволят гражданам "не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода".
"Эти две задачи - чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход - это одна из главных задач финансового рынка", - подчеркнул Силуанов.
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