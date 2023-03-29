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Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов

Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.03.2023

Интерес россиян к финансовым вложениям снижается, заявил Силуанов

Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился - он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:04

2023-03-29T16:04

2023-03-29T16:04

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Интерес со стороны граждан РФ к финансовым вложениям изменился - он снижается, отметил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. "Наши граждане - один из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году", - сказал глава Минфина, добавив, что количество частных инвесторов составило тогда 20 миллионов человек. "Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна - интерес снижается", - рассказал министр. Он добавил, что новые возможности на финансовом рынке, среди которых, например, программа долгосрочных сбережений, позволят гражданам "не просто держать деньги под подушкой или в банке, а дать возможность надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода". "Эти две задачи - чтобы наши люди могли вложиться в новые инструменты и получать хороший доход - это одна из главных задач финансового рынка", - подчеркнул Силуанов.

https://ria.ru/20230329/bednost-1861565607.html

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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)