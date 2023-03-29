https://ria.ru/20230329/vizit-1861718888.html

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля - РИА Новости, 29.03.2023

Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в страну 27 апреля. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:27

2023-03-29T23:27

2023-03-29T23:52

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АНКАРА, 29 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности визита президента России Владимира Путина в страну 27 апреля.Ранее Эрдоган сообщил, что 27 апреля планируется завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Мерсине."27 апреля, возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.Ядерное топливо планируется завезти на площадку сооружения АЭС "Аккую" в Турции и поместить его в хранилище свежего ядерного топлива на площадке, с момента завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.

https://ria.ru/20230316/erdogan-1858281199.html

https://ria.ru/20230224/sotrudnichestvo-1854198860.html

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турция, в мире, россия, владимир путин