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Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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19:10 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/viterra-1861683378.html
Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ
Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ
Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:10
2023-03-29T19:10
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. При этом в российском представительстве компании от комментариев отказались. Ранее в среду издание РБК написало, что российское представительство американской Cargill - одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, сообщило о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Минсельхоз РФ, подтвердив получение этого письма, сообщил, что прекращение ООО "Каргилл" экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками. В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. В ответ на это заявление обе компании опровергли информацию о намерении прекратить работу в России.
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экономика, россия, glencore international , в мире
Экономика, Россия, Glencore International , В мире
Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

Bloomberg: Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует прекратит экспорт зерна из России

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРазгрузка железнодорожного вагона с зерном
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Разгрузка железнодорожного вагона с зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники.
«
"Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить об этом решении в ближайшее время", - пишет агентство.
При этом в российском представительстве компании от комментариев отказались.
Ранее в среду издание РБК написало, что российское представительство американской Cargill - одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, сообщило о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Минсельхоз РФ, подтвердив получение этого письма, сообщил, что прекращение ООО "Каргилл" экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками.
В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. В ответ на это заявление обе компании опровергли информацию о намерении прекратить работу в России.
 
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