https://ria.ru/20230329/viterra-1861683378.html

Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ

Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:10

2023-03-29T19:10

2023-03-29T19:10

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. При этом в российском представительстве компании от комментариев отказались. Ранее в среду издание РБК написало, что российское представительство американской Cargill - одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, сообщило о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Минсельхоз РФ, подтвердив получение этого письма, сообщил, что прекращение ООО "Каргилл" экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками. В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. В ответ на это заявление обе компании опровергли информацию о намерении прекратить работу в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, glencore international , в мире