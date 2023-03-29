Компания Viterra прекратит экспорт зерна из России, пишут СМИ
Bloomberg: Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует прекратит экспорт зерна из России
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники.
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"Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить об этом решении в ближайшее время", - пишет агентство.
При этом в российском представительстве компании от комментариев отказались.
Ранее в среду издание РБК написало, что российское представительство американской Cargill - одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, сообщило о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Минсельхоз РФ, подтвердив получение этого письма, сообщил, что прекращение ООО "Каргилл" экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками.
В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. В ответ на это заявление обе компании опровергли информацию о намерении прекратить работу в России.