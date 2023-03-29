https://ria.ru/20230329/vetnam-1861406643.html

СССР победил США во Вьетнамской войне, заявил историк

СССР победил США во Вьетнамской войне, заявил историк - РИА Новости, 29.03.2023

СССР победил США во Вьетнамской войне, заявил историк

США потерпели поражение в многолетнем кровопролитном конфликте во Вьетнаме во многом за счёт поддержки коммунистического Севера страны и повстанцев из... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:09

2023-03-29T00:09

2023-03-29T02:37

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США потерпели поражение в многолетнем кровопролитном конфликте во Вьетнаме во многом за счёт поддержки коммунистического Севера страны и повстанцев из "Вьетконга" со стороны СССР, фактически Москва победила Вашингтон в прокси-войне, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 50 лет назад, 29 марта 1973 года, США завершили вывод войск из Вьетнама. В том конфликте (1964-1975) Вашингтон поддерживал проамериканский Южный Вьетнам (Республика Вьетнам), столица которого располагалась в Сайгоне, СССР — Северный Вьетнам (Демократическая республика Вьетнам, ДВР) со столицей в Ханое, а также действовавшую на Юге повстанческую организацию "Вьетконг" (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама). По мнению историка, именно благодаря СССР Северный Вьетнам смог выстоять в неравной борьбе с США и поддерживаемой ими южновьетнамской армией. "Если бы не Советский Союз то, конечно бы, Вьетнам был бы разгромлен. СССР поставлял ДРВ различные вооружения, в том числе зенитные комплексы, туда были посланы советские военные специалисты — по актуальным сведениям, около десяти тысяч человек: зенитчики, летчики, военные инженеры и гражданские специалисты. Более десяти тысяч вьетнамцев обучались в Советском Союзе. Фактически СССР не дал превратить Вьетнам в выжженную напалмом пустыню", — подчеркнул он. Военная помощь СССРПо данным научного директора РВИО, за время войны СССР поставил Ханою порядка две тысячи танков, 700 самолётов, прежде всего, истребители МиГ-17, МиГ-19 и новейшие МиГ-21. Мягков подчеркнул, что в отдельных случаях советские летчики сами участвовали в боевых действиях против американских Военно-воздушных сил, при этом подробности этих эпизодов до сих пор остаются засекреченными. Советские военные инструкторы также внесли серьезный вклад в усиление северовьетнамской ПВО, благодаря чему она смогла нанести ВВС США ощутимые потери — за все время войны удалось сбить 3,2 тысячи американских военных самолетов и сотни вертолетов. "Исход войны поднял престиж СССР, который помог героическому народу Вьетнама одержать победу над сильнейшей мировой державой. Сами США прекрасно осознавали свое поражение: в конце 1960-х американский контингент во Вьетнаме достигал 550 тысяч человек, были затрачены огромные ресурсы, много тысяч гробов пришли домой, при этом никаких целей достичь не удалось, а Вьетнам стал объединенным и социалистическим. К тому же во Вьетнаме оставались американские военнопленные", — подчеркнул Мягков. Потери сторон Говоря о потерях, которые понесли стороны во Вьетнамской войне, историк отметил, что американская армия потеряла убитыми 58 тысяч бойцов, еще 1,5 тысячи человек пропали без вести. Кровавый конфликт унес жизни трех миллионов вьетнамцев, более двух миллионов из которых — мирные жители. Потери среди советских военных специалистов по официальным данным составили 16 человек, однако эта цифра, по мнению Мягкова, может быть не окончательной. Военные преступления США Собеседник агентства подчеркнул, что война во Вьетнаме навсегда останется в истории во многом "благодаря" многочисленным военным преступлениям, которые американские военные совершили против мирных жителей этой страны. В частности, Мягков напомнил цитату американского генерала Кертиса Лемея, который призывал "вбомбить Вьетнам в каменный век". Еще одним "вопиющим" преступлением американской армии стало применение агента "оранж" (Agent Orange) — дефолианта (вещество, вызывающее опадение листьев), который распылялся над джунглями, которое как утверждали ВС США, было им нужно для "просветки", чтобы выявить, где прячутся повстанцы. "На самом деле так они уничтожали окружающую среду и людей. Последствия использования агента "оранж" сказываются до сих пор. Сегодня во Вьетнаме десятки тысяч новорожденных появляются на свет с тяжелыми генетическими заболеваниями, некоторые из них — без ног или рук, с различными умственными отклонениями", — отметили в РВИО. Мягков выразил мнение, что действия американских солдат во Вьетнаме можно классифицировать как геноцид. В доказательство своих слов историк привел массовое убийство в деревне Сонгми (1968)."Солдаты бросали гранаты в жилые дома, где от них прятались мирные жители. Всех оставшихся в живых собрали на главной деревенской площади и расстреляли, включая женщин, стариков и детей. По сути речь идет о геноциде вьетнамского народа", — пояснил эксперт.Фактор американского общества Среди факторов, которые в итоге вынудили Вашингтон уйти из Вьетнама, немаловажную роль сыграло общественное мнение самих американцев и возникновение в стране масштабного антивоенного движения. По его мнению, участие США во Вьетнамской войне окончательно потеряло для американских граждан всякий смысл после так называемого наступления "Тет" (также известно, как "Новогоднее наступление"), в результате которого ДРВ захватила несколько населенных пунктов Юга, а вьетконговцы смогли на какое-то время зайти в Сайгон. "Тогда американское общество, которому внушали, что война идет благоприятно для США, осознало, что конфликт не имеет перспектив. После него Вашингтон вынужден был пойти на парижские мирные переговоры, которые длились с 1969 по 1973 год, в результате чего Штаты уже при президенте Ричарде Никсоне согласились на вывод своего военного контингента из страны", — напомнил Мягков. "Смертельная" обида Несмотря на то, что официальная американская пропаганда пыталась представить США "непобежденными", в Штатах и во всем мире понимали, что Вьетнамская война обернулась для них полным поражением: вместо захвата плацдарма для дальнейшей экспансии в Юго-Восточной Азии, Вашингтон получил единый просоветский Вьетнам, престиж США в мире и доверие самого американского общества к властям оказались серьезно подорванными. С этого момента, по мнению историка, Штаты задались целью нанести Советскому Союзу геополитический реванш, втянув его в конфликт, из которого он не смог бы выйти победителем. "Конечно, Вашингтон извлек уроки из своего позорного проигрыша: американская армия внесла коррективы в тактику ведения боя в сложных условиях, были поставлены новые задачи оборонно-промышленному комплексу. Однако главным последствием вьетнамской войны для США стало появление щемящего желания отомстить СССР, каким-то образом втянув его в конфликт, где он потерпит поражение, чтобы "сравнять счет", — добавил собеседник агентства.По сути таким конфликтом стала война в Афганистане, заключил историк.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20230328/kniga-1861263167.html

https://ria.ru/20230328/perevoroty-1861227281.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859003846.html

https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

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вьетнам, сша, ссср, ричард никсон, российское военно-историческое общество (рвио), миг-21, в мире