"Не сразу поняли это". Где США потерпели самое тяжелое поражение
Американские бойцы во Вьетнаме с пленным. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 29 марта — РИА Новости, Давид Нармания. "Это было не кино. Когда все кончилось, мертвые не восстали, не отряхнули прах и не отправились прочь. Раненые не смыли красную краску и не продолжили жить как ни в чем не бывало. Никто из нас не покинул Вьетнам тем же юношей, каким туда прибыл", — так писал американский генерал-лейтенант Гарольд Мур. Ровно полвека назад войска США покинули Вьетнам. О самом тяжелом военном поражении Вашингтона — в материале РИА Новости.
Коммунистическая угроза
В начале 1950-х Франция пыталась подавить национально-освободительное движение в своей колонии. США выделили союзнику на это 2,6 миллиарда долларов — чтобы остановить распространение коммунизма в Индокитае.
Не помогло. Бывшая метрополия подписала Женевские соглашения, Вьетнам разделили по 17-й параллели. Север перешел под контроль социалистических сил во главе с Хо Ши Мином, на юге американцы вскоре привели к власти Нго Динь Зьема. Договор предусматривал проведение в 1956-м выборов, после чего страна должна была объединиться. Но ставленник Вашингтона узурпировал власть и сорвал эти планы.
© Фото : Public domainВысадка американских военных во Вьетнаме
© Фото : Public domain
Высадка американских военных во Вьетнаме
"Когда начались демонстрации буддистов против Зьема, большинству тамошних американцев, которые до этого могли ничего и не замечать, стало совершенно ясно, что мы поддерживали полицейское государство", — вспоминал радиотехник из 18-й авиароты армии США Ян Бэрри.
В 1957-м коммунистическое подполье взялось за оружие. Спустя три года на юге Вьетнама создали Национальный фронт освобождения (НФОЮВ).
Американцы участвовали в борьбе с партизанами косвенно. Поводом к полноценному вмешательству стал инцидент в Тонкинском заливе. Эсминец "Мэддокс" 2 августа 1964-го вступил в бой с северовьетнамскими торпедными катерами. Кто открыл огонь первым, неизвестно до сих пор.
Конгресс дал право президенту Линдону Джонсону использовать вооруженные силы.
© Фото : Public domainАмериканский морской пехотинец конвоирует вьетнамца, подозреваемого в принадлежности к НФОЮВ. Район Дананга, август 1965
Американский морской пехотинец конвоирует вьетнамца, подозреваемого в принадлежности к НФОЮВ. Район Дананга, август 1965
Выжечь все
США действовали по принципу "найти и уничтожить": отправляли солдат в нужный квадрат, чтобы обнаружить вьетконговцев и передать координаты артиллерии с авиацией. На пике конфликта во Вьетнаме находились 540 тысяч американцев.
© Фото : Public domainБомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
© Фото : Public domain
Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
Вся страна, покрытая джунглями, таила угрозу для них.
"Вьетконговец — это крестьянин, которому ты днем махал рукой из своего джипа, а ночью это человек, подбирающийся к тебе с оружием в руках, — объяснял санитар 1-й пехотной дивизии Дэвид Росс. — Еще больше потерь, чем в боях, мы несли от мин-ловушек. Идешь себе — и вдруг у дружка твоего ноги уже нет. Или у тебя самого нет".
Поэтому американцы применяли дефолианты Agent Orange. До конца войны авиация распылила, по разным оценкам, от 72 до 80 миллионов литров химиката, вызывающего заболевания печени, крови, нарушения беременности. В общей сложности пострадали около 4,8 миллиона вьетнамцев.
Войска уничтожили от 40 до 100 процентов посевов риса, бананов, батата, помидоров и папайи. Из 150 видов птиц в пораженных районах осталось 18. Исчезли многие виды земноводных и насекомых.
© AP Photo / David GuttenfelderОдна из жертв "Агента Оранж"
© AP Photo / David Guttenfelder
Одна из жертв "Агента Оранж"
Резня в Сонгми
Один из самых трагичных эпизодов войны — резня в деревне Сонгми. Шестнадцатого марта 1968-го солдаты роты "Чарли" уничтожили поселение, убив 504 мирных жителя, в том числе 210 детей.
За два дня до этого на мине-растяжке подорвался сержант из этой роты. И командир призвал отомстить. Солдаты забрасывали хижины гранатами, насиловали женщин и расстреливали всех, кого видели.
"Приказали нам вернуться в землянку. Когда мы спустились, они бросили к нам три гранаты и отбежали, — рассказывал Фан Тхань Конг, которому тогда было 11 лет. — Думаю, мама все поняла. Она поняла, что они хотят нас убить именно так — гранатами. Поэтому она велела нам с сестрами и братом отойти в самую глубину землянки. А сама осталась у выхода. Ее разорвало на куски".
Монумент в Сонгми. Архивное фото
Конец зверствам положил экипаж наблюдательного вертолета OH-23, который случайно стал свидетелем бойни. Командир Хью Томпсон вызвал вертолеты для эвакуации выживших — спасли 12 человек, одного ребенка подобрали в канаве с трупами.
Этим список военных преступлений США не исчерпывается. Еще одна печальная страница в истории той войны — действия "Тайгер Форс", спецподразделения по борьбе с партизанами. Бойцов отряда обвиняли в многочисленных убийствах мирных жителей и пытках военнопленных. Жертвам отрезали уши, с мертвых снимали скальпы.
Переломный момент
В 1965-1967 годах инициатива была у США и Южного Вьетнама. Численность контингента и местных вооруженных сил росла. Но увеличивались и потери.
В конце января 1968-го армия Северного Вьетнама организовала наступление "Тет" — так там называют лунный Новый год. Атаковали сразу несколько городов. Бои были даже у посольства США в Сайгоне.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмериканские военные и жительница одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень
Американские военные и жительница одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень
Операция в целом не принесла успеха, однако произвела сильное впечатление на общественное мнение в США. Американцам твердили о скорой победе и истощении противника. Репортажи из Сайгона показали: Пентагон окончательно утратил контроль над ситуацией.
Одним из самых ярких символов происходящего стала фотография "Убийство в Сайгоне", на которой генерал полиции Южного Вьетнама Нгуен Нгок Лоан стреляет в голову задержанному партизану.
"Волна протестов и критических выступлений в средствах массовой информации, достигшая кульминации после Тетского наступления 1968-го, задела некую чувствительную струнку в душе представителей администрации", — писал Генри Киссинджер, тогда — советник Белого дома.
В итоге президент Ричард Никсон объявил о подготовке к выводу войск.
© РИА Новости / Генрих Боровик | Перейти в медиабанкДемонстрация протеста против американской агрессии во Вьетнаме
Демонстрация протеста против американской агрессии во Вьетнаме
Вьетнамизация войны
Чтобы сохранить лицо, Вашингтону нужны были мирные переговоры. В Ханое с этим не спешили.
В 1972-м организовали Пасхальное наступление, тоже безуспешное. После этого США усилили бомбардировки.
За все время Вьетнамской войны американцы сбросили более 6,7 миллиона тонн бомб — почти в три раза больше, чем на Германию во Вторую мировую.
В итоге 27 января 1973-го стороны подписали Парижское мирное соглашение. Заокеанский контингент полностью покинул страну к 29 марта.
Спустя два года оставшийся без поддержки Южный Вьетнам признал поражение.
Потери США — 58 220 убитыми. Раненых — 303 тысячи. Жертв среди мирных вьетнамцев никто не считал. По разным оценкам, речь примерно о двух миллионах человек.