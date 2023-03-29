https://ria.ru/20230329/vetnam-1861324945.html

"Не сразу поняли это". Где США потерпели самое тяжелое поражение

"Не сразу поняли это". Где США потерпели самое тяжелое поражение - РИА Новости, 29.03.2023

"Не сразу поняли это". Где США потерпели самое тяжелое поражение

"Это было не кино. Когда все кончилось, мертвые не восстали, не отряхнули прах и не отправились прочь. Раненые не смыли красную краску и не продолжили жить как... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T11:40

сша

вьетнам

хо ши мин

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МОСКВА, 29 марта — РИА Новости, Давид Нармания. "Это было не кино. Когда все кончилось, мертвые не восстали, не отряхнули прах и не отправились прочь. Раненые не смыли красную краску и не продолжили жить как ни в чем не бывало. Никто из нас не покинул Вьетнам тем же юношей, каким туда прибыл", — так писал американский генерал-лейтенант Гарольд Мур. Ровно полвека назад войска США покинули Вьетнам. О самом тяжелом военном поражении Вашингтона — в материале РИА Новости.Коммунистическая угрозаВ начале 1950-х Франция пыталась подавить национально-освободительное движение в своей колонии. США выделили союзнику на это 2,6 миллиарда долларов — чтобы остановить распространение коммунизма в Индокитае.Не помогло. Бывшая метрополия подписала Женевские соглашения, Вьетнам разделили по 17-й параллели. Север перешел под контроль социалистических сил во главе с Хо Ши Мином, на юге американцы вскоре привели к власти Нго Динь Зьема. Договор предусматривал проведение в 1956-м выборов, после чего страна должна была объединиться. Но ставленник Вашингтона узурпировал власть и сорвал эти планы."Когда начались демонстрации буддистов против Зьема, большинству тамошних американцев, которые до этого могли ничего и не замечать, стало совершенно ясно, что мы поддерживали полицейское государство", — вспоминал радиотехник из 18-й авиароты армии США Ян Бэрри.В 1957-м коммунистическое подполье взялось за оружие. Спустя три года на юге Вьетнама создали Национальный фронт освобождения (НФОЮВ).Американцы участвовали в борьбе с партизанами косвенно. Поводом к полноценному вмешательству стал инцидент в Тонкинском заливе. Эсминец "Мэддокс" 2 августа 1964-го вступил в бой с северовьетнамскими торпедными катерами. Кто открыл огонь первым, неизвестно до сих пор.Конгресс дал право президенту Линдону Джонсону использовать вооруженные силы.Выжечь всеАмериканцы взяли под контроль анклавы около демилитаризованной зоны, через которую проникали партизаны. Но ничего не могли поделать с "тропой Хо Ши Мина" — маршрутом переброски коммунистических войск с севера через Лаос и Камбоджу.США действовали по принципу "найти и уничтожить": отправляли солдат в нужный квадрат, чтобы обнаружить вьетконговцев и передать координаты артиллерии с авиацией. На пике конфликта во Вьетнаме находились 540 тысяч американцев.Вся страна, покрытая джунглями, таила угрозу для них."Вьетконговец — это крестьянин, которому ты днем махал рукой из своего джипа, а ночью это человек, подбирающийся к тебе с оружием в руках, — объяснял санитар 1-й пехотной дивизии Дэвид Росс. — Еще больше потерь, чем в боях, мы несли от мин-ловушек. Идешь себе — и вдруг у дружка твоего ноги уже нет. Или у тебя самого нет".Поэтому американцы применяли дефолианты Agent Orange. До конца войны авиация распылила, по разным оценкам, от 72 до 80 миллионов литров химиката, вызывающего заболевания печени, крови, нарушения беременности. В общей сложности пострадали около 4,8 миллиона вьетнамцев.Войска уничтожили от 40 до 100 процентов посевов риса, бананов, батата, помидоров и папайи. Из 150 видов птиц в пораженных районах осталось 18. Исчезли многие виды земноводных и насекомых.Резня в СонгмиОдин из самых трагичных эпизодов войны — резня в деревне Сонгми. Шестнадцатого марта 1968-го солдаты роты "Чарли" уничтожили поселение, убив 504 мирных жителя, в том числе 210 детей.За два дня до этого на мине-растяжке подорвался сержант из этой роты. И командир призвал отомстить. Солдаты забрасывали хижины гранатами, насиловали женщин и расстреливали всех, кого видели."Приказали нам вернуться в землянку. Когда мы спустились, они бросили к нам три гранаты и отбежали, — рассказывал Фан Тхань Конг, которому тогда было 11 лет. — Думаю, мама все поняла. Она поняла, что они хотят нас убить именно так — гранатами. Поэтому она велела нам с сестрами и братом отойти в самую глубину землянки. А сама осталась у выхода. Ее разорвало на куски".Конец зверствам положил экипаж наблюдательного вертолета OH-23, который случайно стал свидетелем бойни. Командир Хью Томпсон вызвал вертолеты для эвакуации выживших — спасли 12 человек, одного ребенка подобрали в канаве с трупами.Этим список военных преступлений США не исчерпывается. Еще одна печальная страница в истории той войны — действия "Тайгер Форс", спецподразделения по борьбе с партизанами. Бойцов отряда обвиняли в многочисленных убийствах мирных жителей и пытках военнопленных. Жертвам отрезали уши, с мертвых снимали скальпы.Переломный моментВ 1965-1967 годах инициатива была у США и Южного Вьетнама. Численность контингента и местных вооруженных сил росла. Но увеличивались и потери.В конце января 1968-го армия Северного Вьетнама организовала наступление "Тет" — так там называют лунный Новый год. Атаковали сразу несколько городов. Бои были даже у посольства США в Сайгоне.Операция в целом не принесла успеха, однако произвела сильное впечатление на общественное мнение в США. Американцам твердили о скорой победе и истощении противника. Репортажи из Сайгона показали: Пентагон окончательно утратил контроль над ситуацией.Одним из самых ярких символов происходящего стала фотография "Убийство в Сайгоне", на которой генерал полиции Южного Вьетнама Нгуен Нгок Лоан стреляет в голову задержанному партизану."Волна протестов и критических выступлений в средствах массовой информации, достигшая кульминации после Тетского наступления 1968-го, задела некую чувствительную струнку в душе представителей администрации", — писал Генри Киссинджер, тогда — советник Белого дома.В итоге президент Ричард Никсон объявил о подготовке к выводу войск.Вьетнамизация войныЧтобы сохранить лицо, Вашингтону нужны были мирные переговоры. В Ханое с этим не спешили.В 1972-м организовали Пасхальное наступление, тоже безуспешное. После этого США усилили бомбардировки.За все время Вьетнамской войны американцы сбросили более 6,7 миллиона тонн бомб — почти в три раза больше, чем на Германию во Вторую мировую.В итоге 27 января 1973-го стороны подписали Парижское мирное соглашение. Заокеанский контингент полностью покинул страну к 29 марта.Спустя два года оставшийся без поддержки Южный Вьетнам признал поражение.Потери США — 58 220 убитыми. Раненых — 303 тысячи. Жертв среди мирных вьетнамцев никто не считал. По разным оценкам, речь примерно о двух миллионах человек.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, вьетнам, хо ши мин, линдон джонсон, министерство обороны сша, в мире