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Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023
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14:21 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/vandaly-1861551391.html
Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии
Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023
Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии
Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен памятник советским воинам, и призвало молдавскую сторону найти и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:21
2023-03-29T14:21
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен памятник советским воинам, и призвало молдавскую сторону найти и наказать виновных. На этой неделе в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии был осквернен памятник героям Великой Отечественной войны. Это уже четвертый акт вандализма на данном военно-историческом объекте. Следственный комитет России организует проверку по факту осквернения памятника. "Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма… Рассчитываем на заинтересованное участие молдавской стороны в выявлении и наказании виновных", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*. В посольстве отметили, что надругательства над мемориальными комплексами поражают своей безнравственностью, а "война с памятниками" - это симптом переписывания истории и очернения исторической правды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230305/mogily-1855909598.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире
Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии

Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в молдавском селе Кошница

© Sputnik МолдавияОскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
Оскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
© Sputnik Молдавия
Оскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен памятник советским воинам, и призвало молдавскую сторону найти и наказать виновных.
На этой неделе в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии был осквернен памятник героям Великой Отечественной войны. Это уже четвертый акт вандализма на данном военно-историческом объекте. Следственный комитет России организует проверку по факту осквернения памятника.
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"Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма… Рассчитываем на заинтересованное участие молдавской стороны в выявлении и наказании виновных", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*.
В посольстве отметили, что надругательства над мемориальными комплексами поражают своей безнравственностью, а "война с памятниками" - это симптом переписывания истории и очернения исторической правды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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