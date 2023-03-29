https://ria.ru/20230329/vandaly-1861551391.html

Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии

Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023

Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Молдавии

Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен памятник советским воинам, и призвало молдавскую сторону найти и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:21

2023-03-29T14:21

2023-03-29T14:21

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе осудило акт вандализма, в результате которого был осквернен памятник советским воинам, и призвало молдавскую сторону найти и наказать виновных. На этой неделе в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии был осквернен памятник героям Великой Отечественной войны. Это уже четвертый акт вандализма на данном военно-историческом объекте. Следственный комитет России организует проверку по факту осквернения памятника. "Решительно осуждаем вопиющий акт вандализма… Рассчитываем на заинтересованное участие молдавской стороны в выявлении и наказании виновных", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*. В посольстве отметили, что надругательства над мемориальными комплексами поражают своей безнравственностью, а "война с памятниками" - это симптом переписывания истории и очернения исторической правды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230305/mogily-1855909598.html

https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html

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