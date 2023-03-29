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Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
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16:48 29.03.2023 (обновлено: 17:13 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/uscherb-1861632026.html
Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей
Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей - РИА Новости, 29.03.2023
Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей
Ущерб по делу о превышении полномочий начальником отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей, сообщил следователь... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:48
2023-03-29T17:13
происшествия
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ущерб по делу о превышении полномочий начальником отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей, сообщил следователь Главного военного следственного управления СК Сергей Щербаков."Поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия" , — говорится в заявлении. Как уточнили в СК, Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий". Следователь настаивает на помещении подозреваемого в СИЗО как минимум до 17 мая.Отмечается, что адвокат просил провести заседание в закрытом режиме из-за имеющихся в деле материалов с грифом "секретно", но судья ему отказал.
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происшествия, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей

СК оценил ущерб по делу полковника Росгвардии Сергея Волкова в 395 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ущерб по делу о превышении полномочий начальником отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей, сообщил следователь Главного военного следственного управления СК Сергей Щербаков.

Накануне о задержании полковника сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его сведениям, сотрудники Росгвардии организовали поставку неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Волков стал первым фигурантом в этом деле.

"Поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия" , — говорится в заявлении.
Как уточнили в СК, Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий". Следователь настаивает на помещении подозреваемого в СИЗО как минимум до 17 мая.
Отмечается, что адвокат просил провести заседание в закрытом режиме из-за имеющихся в деле материалов с грифом "секретно", но судья ему отказал.
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ПроисшествияРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Главное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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