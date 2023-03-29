https://ria.ru/20230329/uscherb-1861632026.html

Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей

Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей - РИА Новости, 29.03.2023

Ущерб по делу полковника Росгвардии Волкова оценили в 395 миллионов рублей

Ущерб по делу о превышении полномочий начальником отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей, сообщил следователь... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:48

2023-03-29T16:48

2023-03-29T17:13

происшествия

россия

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ущерб по делу о превышении полномочий начальником отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова составил 395 миллионов рублей, сообщил следователь Главного военного следственного управления СК Сергей Щербаков."Поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия" , — говорится в заявлении. Как уточнили в СК, Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий". Следователь настаивает на помещении подозреваемого в СИЗО как минимум до 17 мая.Отмечается, что адвокат просил провести заседание в закрытом режиме из-за имеющихся в деле материалов с грифом "секретно", но судья ему отказал.

https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

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происшествия, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)