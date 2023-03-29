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Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки" - РИА Новости, 29.03.2023
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22:51 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/usa-1861714494.html
Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"
Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки" - РИА Новости, 29.03.2023
Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"
В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:51
2023-03-29T22:51
в мире
сша
владимир путин
мария захарова
сеймур херш
государственный департамент сша
северный поток
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках". "Что касается расследований "Северного потока"… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", - сообщил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель на вопрос о решении США воздержаться от голосования в Совбезе. Патель добавил, что ему необходимо будет "проверить с командой" и позднее прокомментировать действия США. Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока", - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны, включая США, воздержались. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН и будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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в мире, сша, владимир путин, мария захарова, сеймур херш, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Владимир Путин, Мария Захарова, Сеймур Херш, Государственный департамент США, Северный поток, Северный поток — 2
Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"

Госдеп не смог ответить на вопрос про голосование СБ ООН по "Северным потокам"

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках".
"Что касается расследований "Северного потока"… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", - сообщил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель на вопрос о решении США воздержаться от голосования в Совбезе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Вчера, 08:00
Патель добавил, что ему необходимо будет "проверить с командой" и позднее прокомментировать действия США.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока", - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны, включая США, воздержались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН и будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ
Вчера, 21:34
 
В миреСШАВладимир ПутинМария ЗахароваСеймур ХершГосударственный департамент СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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