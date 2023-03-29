https://ria.ru/20230329/usa-1861714494.html

Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"

Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки" - РИА Новости, 29.03.2023

Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"

В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:51

2023-03-29T22:51

2023-03-29T22:51

в мире

сша

владимир путин

мария захарова

сеймур херш

государственный департамент сша

северный поток

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках". "Что касается расследований "Северного потока"… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", - сообщил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель на вопрос о решении США воздержаться от голосования в Совбезе. Патель добавил, что ему необходимо будет "проверить с командой" и позднее прокомментировать действия США. Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока", - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны, включая США, воздержались. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН и будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230329/dsnv-1861706436.html

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в мире, сша, владимир путин, мария захарова, сеймур херш, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2