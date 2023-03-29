Госдеп не смог ответить на вопрос про "Северные потоки"
Госдеп не смог ответить на вопрос про голосование СБ ООН по "Северным потокам"
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. В госдепартаменте США не смогли прокомментировать решение Вашингтона воздержаться на голосовании в Совете Безопасности ООН по расследованию терактов на "Северных потоках".
"Что касается расследований "Северного потока"… я должен буду вернуться к вам по этому вопросу", - сообщил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель на вопрос о решении США воздержаться от голосования в Совбезе.
Патель добавил, что ему необходимо будет "проверить с командой" и позднее прокомментировать действия США.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, призывающей генсека организации создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока", - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны, включая США, воздержались.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН и будет добиваться определения виновных и привлечения их к ответственности.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.