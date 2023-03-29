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"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 29.03.2023
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22:30 29.03.2023 (обновлено: 23:44 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861712678.html
"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 29.03.2023
"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:30
2023-03-29T23:44
украина
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, могут привести к гражданской войне и смене действующей власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Сегодня это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям. &lt;…&gt; У власти — болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь", — рассказал эксперт.По его мнению, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861655979.html
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
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украина, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского

Бывший советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об опасной ситуации вокруг УПЦ

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, могут привести к гражданской войне и смене действующей власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Сегодня это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям. <…> У власти — болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь", — рассказал эксперт.
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По его мнению, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.
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УкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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