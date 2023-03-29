https://ria.ru/20230329/ukraina-1861712678.html

"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского

"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 29.03.2023

"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского

Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:30

2023-03-29T22:30

2023-03-29T23:44

украина

владимир зеленский

леонид кучма

олег соскин

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, могут привести к гражданской войне и смене действующей власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Сегодня это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям. <…> У власти — болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь", — рассказал эксперт.По его мнению, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861655979.html

https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире