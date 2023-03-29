"Ситуация очень опасная". В Киеве забили тревогу из-за ошибки Зеленского
Бывший советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об опасной ситуации вокруг УПЦ
© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гонения команды Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь, в частности попытка чиновников изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, могут привести к гражданской войне и смене действующей власти, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Сегодня это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям. <…> У власти — болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь", — рассказал эксперт.
По его мнению, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.