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Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
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19:34 29.03.2023 (обновлено: 19:49 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861687005.html
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске
Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:34
2023-03-29T19:49
в мире
россия
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
нато
артемовск
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией.В интервью Associated Press Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией."Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране", — написал один из пользователей."Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!" — добавил CynicalContrarian1."Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все "достижения" 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы все еще жив, в то время как тысячи украинцев — нет", — отметил пользователь под ником Siancatrinkong."Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?" — подытожил Thatisreallyshocking.Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html
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россия
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, нато, артемовск
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Артемовск
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске

Читатели Daily Mail предрекли крах Украины после слов Зеленского о компромиссе с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией.
В интервью Associated Press Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
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"Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране", — написал один из пользователей.
"Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!" — добавил CynicalContrarian1.
"Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все "достижения" 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы все еще жив, в то время как тысячи украинцев — нет", — отметил пользователь под ником Siancatrinkong.
«
"Конечно, компромиссы. Только не затягивай с этим, и тогда многие украинцы смогут вернуться домой целыми и невредимыми", — высказался Mail Reader Laura.
"Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?" — подытожил Thatisreallyshocking.
Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".
В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма.
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