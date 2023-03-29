Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске
Читатели Daily Mail предрекли крах Украины после слов Зеленского о компромиссе с Россией
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией.
В интервью Associated Press Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
"Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране", — написал один из пользователей.
"Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!" — добавил CynicalContrarian1.
"Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все "достижения" 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы все еще жив, в то время как тысячи украинцев — нет", — отметил пользователь под ником Siancatrinkong.
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"Конечно, компромиссы. Только не затягивай с этим, и тогда многие украинцы смогут вернуться домой целыми и невредимыми", — высказался Mail Reader Laura.
"Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?" — подытожил Thatisreallyshocking.
Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".
В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма.