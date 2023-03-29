https://ria.ru/20230329/ukraina-1861687005.html

Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске

Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023

Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске

Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:34

2023-03-29T19:34

2023-03-29T19:49

в мире

россия

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

нато

артемовск

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно комментируют заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией.В интервью Associated Press Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией."Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь все — наступает крах твоей стране", — написал один из пользователей."Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!" — добавил CynicalContrarian1."Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все "достижения" 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы все еще жив, в то время как тысячи украинцев — нет", — отметил пользователь под ником Siancatrinkong."Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?" — подытожил Thatisreallyshocking.Ранее президент Украины Зеленский в интервью газете Corriere della Sera говорил, что ВСУ будут сражаться за Артемовск, "пока это будет разумно".В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html

https://ria.ru/20230329/pvo-1861542577.html

россия

украина

артемовск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, нато, артемовск