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Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 29.03.2023 (обновлено: 19:43 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861670925.html
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова - РИА Новости, 29.03.2023
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году предупреждал о последствиях в случае решения Украины вступить в НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:27
2023-03-29T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей лавров
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году предупреждал о последствиях в случае решения Украины вступить в НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner."Белый дом утверждает, что действия России в отношении Украины не были ничем спровоцированы. Но это ложь, и они сами прекрасно знают об этом. Лавров предупреждал о последствиях членства Украины в НАТО еще в 2008 году", — отметил он.По словам аналитика, причиной текущего украинского конфликта стала политика альянса во главе с Соединенными Штатами, которые наращивали свои силы в Европе, угрожая тем самым безопасности Москвы.Макговерн пояснил, что Вашингтон отдавал себе отчет о последствиях решения по Украине, однако проигнорировал предупреждения со стороны Москвы в 2008 году.
https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html
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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США проигнорировали слова Лаврова об Украине в 2008 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году предупреждал о последствиях в случае решения Украины вступить в НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner.

Лавров отмечал, что вступление в НАТО Грузии и Украины — "главный раздражитель, грозящий превратиться в сильную проблему в отношениях с теми странами НАТО, которые буквально продавливают соответствующее решение".

"Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО и не допустить неизбежно связанного с возможным таким принятием резкого ухудшения наших отношений и с альянсом, и с ведущими его членами, и с нашими соседями", — сказал Лавров в 2008 году.

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"Белый дом утверждает, что действия России в отношении Украины не были ничем спровоцированы. Но это ложь, и они сами прекрасно знают об этом. Лавров предупреждал о последствиях членства Украины в НАТО еще в 2008 году", — отметил он.
По словам аналитика, причиной текущего украинского конфликта стала политика альянса во главе с Соединенными Штатами, которые наращивали свои силы в Европе, угрожая тем самым безопасности Москвы.
Макговерн пояснил, что Вашингтон отдавал себе отчет о последствиях решения по Украине, однако проигнорировал предупреждения со стороны Москвы в 2008 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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