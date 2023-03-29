https://ria.ru/20230329/ukraina-1861670925.html
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова - РИА Новости, 29.03.2023
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году предупреждал о последствиях в случае решения Украины вступить в НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:27
2023-03-29T18:27
2023-03-29T19:43
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в 2008 году предупреждал о последствиях в случае решения Украины вступить в НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner."Белый дом утверждает, что действия России в отношении Украины не были ничем спровоцированы. Но это ложь, и они сами прекрасно знают об этом. Лавров предупреждал о последствиях членства Украины в НАТО еще в 2008 году", — отметил он.По словам аналитика, причиной текущего украинского конфликта стала политика альянса во главе с Соединенными Штатами, которые наращивали свои силы в Европе, угрожая тем самым безопасности Москвы.Макговерн пояснил, что Вашингтон отдавал себе отчет о последствиях решения по Украине, однако проигнорировал предупреждения со стороны Москвы в 2008 году.
https://ria.ru/20230323/nato-1859938540.html
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США проигнорировали слова Лаврова об Украине в 2008 году