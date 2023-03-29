Экс-советник ЦРУ ответил на заявление Вашингтона об Украине словами Лаврова

Лавров отмечал, что вступление в НАТО Грузии и Украины — "главный раздражитель, грозящий превратиться в сильную проблему в отношениях с теми странами НАТО, которые буквально продавливают соответствующее решение".

"Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО и не допустить неизбежно связанного с возможным таким принятием резкого ухудшения наших отношений и с альянсом, и с ведущими его членами, и с нашими соседями", — сказал Лавров в 2008 году.