Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян
Журналист Пятого телеканала вступил в спор с прихожанами Киево-Печерской лавры и сбежал
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов, которых пытаются выселить власти Украины, однако получил отпор и был вынужден ретироваться.
Диалог с верующими не задался с самого начала. Прихожане неохотно отвечали на вопросы журналиста, некоторые вступали с ним в спор, делали замечания. Но последней каплей стал разговор с женщиной, объяснившей, чем закончатся гонения команды Владимира Зеленского на каноническую УПЦ.
"Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — предрекла она.
Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.