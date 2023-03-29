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Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян - РИА Новости, 29.03.2023
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17:41 29.03.2023 (обновлено: 19:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861655979.html
Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян
Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян - РИА Новости, 29.03.2023
Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян
Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:41
2023-03-29T19:27
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов, которых пытаются выселить власти Украины, однако получил отпор и был вынужден ретироваться.Диалог с верующими не задался с самого начала. Прихожане неохотно отвечали на вопросы журналиста, некоторые вступали с ним в спор, делали замечания. Но последней каплей стал разговор с женщиной, объяснившей, чем закончатся гонения команды Владимира Зеленского на каноническую УПЦ."Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — предрекла она.Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.
https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
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ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, владимир зеленский, украина, в мире
Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян

Журналист Пятого телеканала вступил в спор с прихожанами Киево-Печерской лавры и сбежал

© Фото : пресс-служба УПЦПрихожане перед службой в Киево-Печерской лавре
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов, которых пытаются выселить власти Украины, однако получил отпор и был вынужден ретироваться.
Диалог с верующими не задался с самого начала. Прихожане неохотно отвечали на вопросы журналиста, некоторые вступали с ним в спор, делали замечания. Но последней каплей стал разговор с женщиной, объяснившей, чем закончатся гонения команды Владимира Зеленского на каноническую УПЦ.
"Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — предрекла она.
Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Сестры монастыря в Одессе призвали Зеленскую защитить Киево-Печерскую лавру
28 марта, 23:57
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
28 марта, 16:37
 
Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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