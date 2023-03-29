https://ria.ru/20230329/ukraina-1861655979.html

Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян

Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян - РИА Новости, 29.03.2023

Украинский журналист сбежал в прямом эфире от недовольных Зеленским киевлян

Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:41

2023-03-29T17:41

2023-03-29T19:27

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Корреспондент украинского Пятого телеканала попытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся в среду утром в обители в поддержку монахов, которых пытаются выселить власти Украины, однако получил отпор и был вынужден ретироваться.Диалог с верующими не задался с самого начала. Прихожане неохотно отвечали на вопросы журналиста, некоторые вступали с ним в спор, делали замечания. Но последней каплей стал разговор с женщиной, объяснившей, чем закончатся гонения команды Владимира Зеленского на каноническую УПЦ."Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви", — предрекла она.Собравшиеся вокруг украинцы согласились с этими прогнозами. Сотрудник телеканала попытался несколько раз перебить женщину, но в конце концов сдался и сбежал со словами, что он уходит, потому что "не может так беседовать с этими людьми".Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. По мнению священнослужителей, для их выдворения из обители нет юридических оснований.

https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html

https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, владимир зеленский, украина, в мире