https://ria.ru/20230329/ukraina-1861652736.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:32
2023-03-29T17:32
2023-03-29T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
сумская область
харьковская область
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионе прозвучал в 17.12 (совпадает с мск). Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, она там еще продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
полтавская область
украина
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Сумская область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вслед за Сумской и Харьковской объявили в Полтавской области Украины
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионе прозвучал в 17.12 (совпадает с мск).
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, она там еще продолжается.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго