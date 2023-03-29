https://ria.ru/20230329/ukraina-1861624780.html

ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников

ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников - РИА Новости, 29.03.2023

ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников

Контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям, заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR."Наступление... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:36

2023-03-29T16:36

2023-03-29T17:18

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алексей резников

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям, заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR."Наступление уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб - Прим.ред] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим", — утверждает он. Резников заявил, что в контрнаступлении будут участвовать прибывшие на Украину немецкие танки Leopard.Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад толкает киевский режим на этот шаг, чтобы оправдать огромные финансовые вливания.При этом командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее днем заявил, что в случае, если ВСУ решатся на него, то он станет для Киева последним, потому что в ВСУ наблюдается острый дефицит солдат.До этого президент Украины Владимир Зеленский сам признал, что войска пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки оружия. По его словам, Киев "ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной".

https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html

https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html

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в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, киев