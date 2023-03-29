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ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников - РИА Новости, 29.03.2023
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16:36 29.03.2023 (обновлено: 17:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861624780.html
ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников
ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников - РИА Новости, 29.03.2023
ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников
Контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям, заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR."Наступление... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:36
2023-03-29T17:18
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям, заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR."Наступление уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб - Прим.ред] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим", — утверждает он. Резников заявил, что в контрнаступлении будут участвовать прибывшие на Украину немецкие танки Leopard.Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад толкает киевский режим на этот шаг, чтобы оправдать огромные финансовые вливания.При этом командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее днем заявил, что в случае, если ВСУ решатся на него, то он станет для Киева последним, потому что в ВСУ наблюдается острый дефицит солдат.До этого президент Украины Владимир Зеленский сам признал, что войска пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки оружия. По его словам, Киев "ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной".
https://ria.ru/20230329/zelenskiy-1861499976.html
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в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Киев
ВСУ начнут контрнаступление по нескольким направлениям, утверждает Резников

Министр обороны Украины Резников: ВСУ проведут контрнаступление по нескольким направлениям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Контрнаступление украинской армии будет идти по нескольким направлениям, заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR.

"Наступление уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб - Прим.ред] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле—мае мы наступление увидим", — утверждает он.
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Резников заявил, что в контрнаступлении будут участвовать прибывшие на Украину немецкие танки Leopard.
Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад толкает киевский режим на этот шаг, чтобы оправдать огромные финансовые вливания.
При этом командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее днем заявил, что в случае, если ВСУ решатся на него, то он станет для Киева последним, потому что в ВСУ наблюдается острый дефицит солдат.
До этого президент Украины Владимир Зеленский сам признал, что войска пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки оружия. По его словам, Киев "ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной".
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