https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html

Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ

Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023

Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ

Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:24

2023-03-29T15:24

2023-03-29T16:08

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

артемовск

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — отметил он.Так Дрейвен прокомментировал видео, на котором улыбающиеся украинские солдаты, предположительно, покидают Артемовск."Не удивлен, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе", — добавил ветеран.В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма. При этом Зеленский, в свою очередь, заявил, что если украинские войска потерпят поражение в этом городе, то киевский режим быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его начнут подталкивать к компромиссу с Россией.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

артемовск

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, артемовск, сша