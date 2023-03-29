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Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 29.03.2023 (обновлено: 16:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ
Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:24
2023-03-29T16:08
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
артемовск
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — отметил он.Так Дрейвен прокомментировал видео, на котором улыбающиеся украинские солдаты, предположительно, покидают Артемовск."Не удивлен, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе", — добавил ветеран.В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма. При этом Зеленский, в свою очередь, заявил, что если украинские войска потерпят поражение в этом городе, то киевский режим быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его начнут подталкивать к компромиссу с Россией.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, артемовск, сша
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Артемовск, США, Специальная военная операция на Украине
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ

Американский ветеран Дрейвен обвинил Запад во лжи о желании ВСУ воевать до победного конца

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
"Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — отметил он.
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Так Дрейвен прокомментировал видео, на котором улыбающиеся украинские солдаты, предположительно, покидают Артемовск.
"Не удивлен, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе", — добавил ветеран.
В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма. При этом Зеленский, в свою очередь, заявил, что если украинские войска потерпят поражение в этом городе, то киевский режим быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его начнут подталкивать к компромиссу с Россией.
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