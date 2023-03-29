https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ
Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:24
2023-03-29T15:24
2023-03-29T16:08
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
артемовск
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинская армия слабо мотивирована, несмотря на все попытки западной пропаганды навязать обратное, написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам. Воевать хотят только Зеленский и западные союзники, вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека", — отметил он.Так Дрейвен прокомментировал видео, на котором улыбающиеся украинские солдаты, предположительно, покидают Артемовск."Не удивлен, что солдаты ВСУ рады, что уезжают оттуда. Это был не их выбор находиться в городе", — добавил ветеран.В среду днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за Артемовск идут ожесточенные бои, а российские бойцы проявляют чудеса героизма. При этом Зеленский, в свою очередь, заявил, что если украинские войска потерпят поражение в этом городе, то киевский режим быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его начнут подталкивать к компромиссу с Россией.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, артемовск, сша
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Артемовск, США, Специальная военная операция на Украине
Американский военный разоблачил главный миф о ВСУ
Американский ветеран Дрейвен обвинил Запад во лжи о желании ВСУ воевать до победного конца