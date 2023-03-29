https://ria.ru/20230329/ukraina-1861478185.html

Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине

Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине - РИА Новости, 29.03.2023

Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине

Всему православному миру нужно бороться с безбожием, сатанизмом, которые проявляются в гонении на верующих на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:52

2023-03-29T11:52

2023-03-29T11:52

религия

украина

валентина матвиенко

совет федерации рф

киев

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всему православному миру нужно бороться с безбожием, сатанизмом, которые проявляются в гонении на верующих на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на пленарном заседании приняли заявление, в котором призывают парламенты иностранных государств, международные парламентские организации потребовать от официального Киева соблюдать свои международные обязательства, прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. "Заявление очень важное, актуальное, невозможно с этим мириться", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения документа. По ее словам, соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию, нельзя молчать. "Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - отметила она. Происходящее на Украине в отношении верующих спикер назвала "беспределом". Матвиенко подчеркнула, что заявление Совфеда будет оперативно направлено в парламенты иностранных государств, международные организации. Сенатор Людмила Нарусова в свою очередь отметила, что гонения на верующих происходят в Великий пост, когда не должно быть агрессии, отношения должны быть миролюбивыми и сдержанными.

https://ria.ru/20230329/khram-1861457694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, киев, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)