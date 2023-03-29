https://ria.ru/20230329/ukraina-1861478185.html
Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине
Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине
Всему православному миру нужно бороться с безбожием, сатанизмом, которые проявляются в гонении на верующих на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:52
2023-03-29T11:52
2023-03-29T11:52
религия
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
киев
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всему православному миру нужно бороться с безбожием, сатанизмом, которые проявляются в гонении на верующих на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенаторы на пленарном заседании приняли заявление, в котором призывают парламенты иностранных государств, международные парламентские организации потребовать от официального Киева соблюдать свои международные обязательства, прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. "Заявление очень важное, актуальное, невозможно с этим мириться", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения документа. По ее словам, соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию, нельзя молчать. "Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - отметила она. Происходящее на Украине в отношении верующих спикер назвала "беспределом". Матвиенко подчеркнула, что заявление Совфеда будет оперативно направлено в парламенты иностранных государств, международные организации. Сенатор Людмила Нарусова в свою очередь отметила, что гонения на верующих происходят в Великий пост, когда не должно быть агрессии, отношения должны быть миролюбивыми и сдержанными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, киев, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием на Украине
Спикер СФ Матвиенко призвала православный мир бороться с безбожием и сатанизмом на Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Всему православному миру нужно бороться с безбожием, сатанизмом, которые проявляются в гонении на верующих на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы на пленарном заседании приняли заявление
, в котором призывают парламенты иностранных государств, международные парламентские организации потребовать от официального Киева соблюдать свои международные обязательства, прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.
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"Заявление очень важное, актуальное, невозможно с этим мириться", - сказала Матвиенко в ходе обсуждения документа.
По ее словам, соответствующие международные организации должны проявить свою реакцию, нельзя молчать. "Надо всему православному миру, что называется, бороться с этим безбожием, с этим сатанизмом, который творится на Украине", - отметила она.
Происходящее на Украине в отношении верующих спикер назвала "беспределом".
Матвиенко подчеркнула, что заявление Совфеда будет оперативно направлено в парламенты иностранных государств, международные организации.
Сенатор Людмила Нарусова в свою очередь отметила, что гонения на верующих происходят в Великий пост, когда не должно быть агрессии, отношения должны быть миролюбивыми и сдержанными.
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