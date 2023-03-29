https://ria.ru/20230329/ucheniya-1861662150.html

Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке

Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке - РИА Новости, 29.03.2023

Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке

Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в учениях десанта Южной Кореи и США Ssangyong, застрял в песке на побережье в Южной Корее, где проходила высадка, и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:57

2023-03-29T17:57

2023-03-29T17:57

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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в учениях десанта Южной Кореи и США Ssangyong, застрял в песке на побережье в Южной Корее, где проходила высадка, и военным пришлось его толкать, передает корреспондент РИА Новости. Иностранным и южнокорейским СМИ был продемонстрирован один день из активной части совместных тактических учений десанта Южной Кореи и США, которая проходила в Пхохане и его окрестностях с 27 по 29 марта, в 272 километрах к юго-востоку от Сеула. Они стали кульминацией учений Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года и продлятся до следующего понедельника. Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в Пхохане. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района самолетами Южной Кореи и США, зачем последовала высадка войск на берег. Южнокорейцы высаживались на десантных машинах-амфибиях KAAV - своей версии AAV7. Американцы приплыли на двух десантных катерах на воздушной подушке LCAC, с которых на берег выгрузились несколько бронированных машин. При этом одна из армейских многоцелевых машин HMMWV сначала с трудом передвигалась по пляжу, а затем и вовсе увязла в песке, и нескольким военнослужащим ее пришлось толкать. Всего в тренировке, по данным военных, было задействовано около 650 военных, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли ROKS Dokdo и USS Makin Island, около 70 самолетов, таких как истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин-амфибий.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790765146.html

https://ria.ru/20221218/puma-1839510363.html

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