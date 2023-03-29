Рейтинг@Mail.ru
Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ucheniya-1861662150.html
Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке
Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке - РИА Новости, 29.03.2023
Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке
Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в учениях десанта Южной Кореи и США Ssangyong, застрял в песке на побережье в Южной Корее, где проходила высадка, и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:57
2023-03-29T17:57
в мире
южная корея
сша
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/123564/79/1235647936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f723c1fa7d492ff79312a67a077d25b.jpg
СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в учениях десанта Южной Кореи и США Ssangyong, застрял в песке на побережье в Южной Корее, где проходила высадка, и военным пришлось его толкать, передает корреспондент РИА Новости. Иностранным и южнокорейским СМИ был продемонстрирован один день из активной части совместных тактических учений десанта Южной Кореи и США, которая проходила в Пхохане и его окрестностях с 27 по 29 марта, в 272 километрах к юго-востоку от Сеула. Они стали кульминацией учений Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года и продлятся до следующего понедельника. Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в Пхохане. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района самолетами Южной Кореи и США, зачем последовала высадка войск на берег. Южнокорейцы высаживались на десантных машинах-амфибиях KAAV - своей версии AAV7. Американцы приплыли на двух десантных катерах на воздушной подушке LCAC, с которых на берег выгрузились несколько бронированных машин. При этом одна из армейских многоцелевых машин HMMWV сначала с трудом передвигалась по пляжу, а затем и вовсе увязла в песке, и нескольким военнослужащим ее пришлось толкать. Всего в тренировке, по данным военных, было задействовано около 650 военных, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли ROKS Dokdo и USS Makin Island, около 70 самолетов, таких как истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин-амфибий.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790765146.html
https://ria.ru/20221218/puma-1839510363.html
южная корея
сша
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/123564/79/1235647936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d579258d2f1dc5e53229c04b53fca68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, сеул
В мире, Южная Корея, США, Сеул
Бронеавтомобиль на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке

Бронеавтомобиль HMMWV на учениях десанта США и Южной Кореи Ssangyong застрял в песке

© РИА Новости / Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкАмериканские бронированные автомобили HMMWV
Американские бронированные автомобили HMMWV - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в медиабанк
Американские бронированные автомобили HMMWV. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в учениях десанта Южной Кореи и США Ssangyong, застрял в песке на побережье в Южной Корее, где проходила высадка, и военным пришлось его толкать, передает корреспондент РИА Новости.
Иностранным и южнокорейским СМИ был продемонстрирован один день из активной части совместных тактических учений десанта Южной Кореи и США, которая проходила в Пхохане и его окрестностях с 27 по 29 марта, в 272 километрах к юго-востоку от Сеула. Они стали кульминацией учений Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года и продлятся до следующего понедельника.
Американский бронеавтомобиль Хаммер на территории завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
26 мая 2022, 08:45
Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в Пхохане. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района самолетами Южной Кореи и США, зачем последовала высадка войск на берег.
Южнокорейцы высаживались на десантных машинах-амфибиях KAAV - своей версии AAV7. Американцы приплыли на двух десантных катерах на воздушной подушке LCAC, с которых на берег выгрузились несколько бронированных машин. При этом одна из армейских многоцелевых машин HMMWV сначала с трудом передвигалась по пляжу, а затем и вовсе увязла в песке, и нескольким военнослужащим ее пришлось толкать.
Всего в тренировке, по данным военных, было задействовано около 650 военных, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли ROKS Dokdo и USS Makin Island, около 70 самолетов, таких как истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин-амфибий.
Боевая машина пехоты Puma Вооруженных сил Германии во время учений - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
"Полный провал": в армию Германии поставили сломанные БМП
18 декабря 2022, 11:49
 
В миреЮжная КореяСШАСеул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала