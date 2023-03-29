https://ria.ru/20230329/ucheniya-1861659831.html

Южная Корея и США провели учения по высадке морского десанта

Южная Корея и США провели учения по высадке морского десанта - РИА Новости, 29.03.2023

Южная Корея и США провели учения по высадке морского десанта

Южная Корея и США провели крупные учения по высадке морского десанта, мобилизовав корабли, истребители-невидимки и вертолеты, в рамках учений Ssangyong, которые РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:52

2023-03-29T17:52

2023-03-29T17:52

южная корея

корейский полуостров

токто

ким чен ын

mcdonnell douglas ah-64 apache

uh-1 (вертолет)

в мире

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СЕУЛ, 29 мар – РИА Новости. Южная Корея и США провели крупные учения по высадке морского десанта, мобилизовав корабли, истребители-невидимки и вертолеты, в рамках учений Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года, передает корреспондент РИА Новости. СМИ был показан один день из активной части тактических учений, которая проходила в портовом городе Пхохан и его окрестностях с 27 по 29 марта, в 272 километрах к юго-востоку от Сеула. Они стали кульминацией учений Ssangyong, которые продлятся до следующего понедельника. В тренировке, по данным военных, было задействовано около 650 военных, 30 судов, включая десантно-штурмовые корабли ROKS Dokdo и USS Makin Island, около 70 самолетов, таких как истребители F-35B, ударные вертолеты AH-64 Apache, а также около 50 десантных машин-амфибий. Как сообщает корреспондент РИА Новости, береговое пространство, куда высаживались военные было оцеплено большим числом полицейских. Помимо СМИ, к месту проведения учений приехал ряд южнокорейских активистов, некоторые из них поддерживали учения, другие, наоборот, развернули плакат с требованием к американским войскам покинуть территорию Корейского полуострова. Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в Пхохане. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района самолетами Южной Кореи и США, зачем последовала высадка войск на берег. Корейцы высаживались на десантных машинах-амфибиях KAAV - своей версии AAV7. Американцы приплыли на двух десантных катерах на воздушной подушке LCAC, с которых на берег выгрузились несколько бронированных машин. Некоторая техника увязла в песке, и военным ее пришлось толкать. Часть войск проникла на теоретическую территорию противника, используя вертолеты MUH-1 Marineon и самолеты MV-22 Osprey. Силы союзников переместились в намеченный прибрежный район и заняли там линию обороны. Ранее КНДР заявила, что 21-23 b 25-27 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это было "секретное оружие" – ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами" - ред), который разрабатывался с 2012 года, и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из которых проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Заявленная задача этого оружейного комплекса – "незаметно прибыть в район проведения операции и уничтожить вражеские группировки кораблей и используемые ими основные порты, за счёт подводного взрыва, который вызовет сверхмощное радиоактивное цунами". При этом его можно "доставить" к любому побережью, порту или кораблю.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

южная корея

корейский полуостров

токто

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южная корея, корейский полуостров, токто, ким чен ын, mcdonnell douglas ah-64 apache, uh-1 (вертолет), в мире