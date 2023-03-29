https://ria.ru/20230329/ubs-1861437374.html
Швейцарский UBS сменил руководство после решения о поглощении Credit Suisse
Швейцарский UBS сменил руководство после решения о поглощении Credit Suisse - РИА Новости, 29.03.2023
Швейцарский UBS сменил руководство после решения о поглощении Credit Suisse
Швейцарский банк UBS, который приобретает Credit Suisse, назначил Серджио Эрмотти новым генеральным директором группы, говорится в заявлении на сайте банка. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:08
2023-03-29T09:08
2023-03-29T09:08
экономика
швейцария
ubs
credit suisse
санкции в отношении россии
банкротство silicon valley bank
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Швейцарский банк UBS, который приобретает Credit Suisse, назначил Серджио Эрмотти новым генеральным директором группы, говорится в заявлении на сайте банка. "Совет директоров UBS Group AG (UBS) объявляет сегодня, что он назначил Серджио П. Эрмотти новым генеральным директором группы", - сказано в документе. Решение вступает в силу 5 апреля. Пресс-служба банка поясняет, что такое решение принято в свете новых приоритетов UBS после планируемого приобретения Credit Suisse. "Ральф Хамерс (нынешний гендиректор - ред.) останется в UBS и будет работать вместе с Серджио П. Эрмотти в качестве советника в переходный период", - добавляет банк. Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Credit Suisse и UBS смогут получить финансовую помощь на сумму до 109 миллиардов швейцарских франков, сообщал ранее в марте Центробанк Швейцарии. Сделка по поглощению Credit Suisse будет завершена как можно скорее, говорил 19 марта председатель совета директоров UBS Колм Келлехер. По его словам, на это потребуются недели. Минюст США заявлял, что проверяет, как банки Credit Suisse и UBS взаимодействовали с россиянами, попавшими под санкции.
https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, ubs, credit suisse , санкции в отношении россии, банкротство silicon valley bank
Экономика, Швейцария, UBS, Credit Suisse , Санкции в отношении России, Банкротство Silicon Valley Bank
Швейцарский UBS сменил руководство после решения о поглощении Credit Suisse
Серджио П. Эрмотти возглавил UBS Group AG после решения о поглощении Credit Suisse