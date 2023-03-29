В Киеве заявили, что следят за размещением ТЯО в Белоруссии
Украинская разведка: Киев следит за размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинская разведка вместе с партнерами из других стран осуществляет "тотальный контроль" вопроса возможного размещения ядерного оружия в Белоруссии, заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк, при этом он не упомянул о проблеме хранения американского ядерного оружия в Европе.
В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Белоруссии, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и мирового сообщества. Тотальный контроль", - приводит слова Черняка пресс-служба ГУР минобороны Украины в Telegram-канале.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.