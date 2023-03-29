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Мальчика из Тувы, пережившего сексуальное насилие, будут лечить в Москве - РИА Новости, 29.03.2023
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06:00 29.03.2023 (обновлено: 10:12 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/tuva-1861421327.html
Мальчика из Тувы, пережившего сексуальное насилие, будут лечить в Москве
Мальчика из Тувы, пережившего сексуальное насилие, будут лечить в Москве - РИА Новости, 29.03.2023
Мальчика из Тувы, пережившего сексуальное насилие, будут лечить в Москве
Десятилетний ребенок из Тувы, который подвергся сексуальному насилию, пройдет лечение в столичной клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:00
2023-03-29T10:12
происшествия
москва
республика тыва
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 29 мар — РИА Новости. Десятилетний ребенок из Тувы, который подвергся сексуальному насилию, пройдет лечение в столичной клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики."По поручению главы Тувы Министерство здравоохранения направляет его на лечение в Москву", — сказал собеседник агентства. Уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком возбудили в конце января. О произошедшем правоохранителям сообщила мать мальчика.По словам министра здравоохранения Тувы Анатолия Югая, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Госпитализация в московский Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой запланирована на 3 апреля. Республиканский детский омбудсмен Сайзана Товуу добавила, что семье окажут помощь, в том числе с проездом и проживанием.
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происшествия, москва, республика тыва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Республика Тыва, Здоровье - Общество
Мальчика из Тувы, пережившего сексуальное насилие, будут лечить в Москве

Мальчика из Тувы, который подвергся сексуальному насилию, отправят в Москву на лечение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 29 мар — РИА Новости. Десятилетний ребенок из Тувы, который подвергся сексуальному насилию, пройдет лечение в столичной клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
"По поручению главы Тувы Министерство здравоохранения направляет его на лечение в Москву", — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком возбудили в конце января. О произошедшем правоохранителям сообщила мать мальчика.
По словам министра здравоохранения Тувы Анатолия Югая, сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. Госпитализация в московский Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой запланирована на 3 апреля. Республиканский детский омбудсмен Сайзана Товуу добавила, что семье окажут помощь, в том числе с проездом и проживанием.
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