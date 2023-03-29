https://ria.ru/20230329/tserkov-1861637216.html

Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ

Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023

Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ

Архиепископ Пражский Михаил от имени своей епархии в официальном обращении выразил протест против давления на каноническую Украинскую Православную церковь... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:56

2023-03-29T16:56

2023-03-29T16:56

религия

украина

россия

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

оон

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Архиепископ Пражский Михаил от имени своей епархии в официальном обращении выразил протест против давления на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), сообщают в отделе церковных связей УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. "На Украине происходят страшные события. Украинские власти собираются распять Церковь Христову... Верующие и духовенство Пражской православной епархии смотрят на это с тревогой и скорбью в сердце… (Украинские власти – ред.) начали крестовый поход против Украинской Православной церкви, кульминацией которого стало изгнание монахов из Киево-Печерской лавры… Пражская православная епархия возносит молитвы и протестует против нарушения властью Украины прав священнослужителей и верующих канонической УПЦ", - говорится в тексте обращения архиепископа, опубликованном на сайте отдела церковных связей. Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230328/khram-1861313475.html

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, обсе, ситуация вокруг упц