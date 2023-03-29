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Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
16:56 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tserkov-1861637216.html
Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ
Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ
Архиепископ Пражский Михаил от имени своей епархии в официальном обращении выразил протест против давления на каноническую Украинскую Православную церковь... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:56
2023-03-29T16:56
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
оон
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Архиепископ Пражский Михаил от имени своей епархии в официальном обращении выразил протест против давления на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), сообщают в отделе церковных связей УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. "На Украине происходят страшные события. Украинские власти собираются распять Церковь Христову... Верующие и духовенство Пражской православной епархии смотрят на это с тревогой и скорбью в сердце… (Украинские власти – ред.) начали крестовый поход против Украинской Православной церкви, кульминацией которого стало изгнание монахов из Киево-Печерской лавры… Пражская православная епархия возносит молитвы и протестует против нарушения властью Украины прав священнослужителей и верующих канонической УПЦ", - говорится в тексте обращения архиепископа, опубликованном на сайте отдела церковных связей. Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230328/khram-1861313475.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, обсе, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, ОБСЕ, Ситуация вокруг УПЦ
Пражская епархия выразила протест против давления на каноническую УПЦ

Архиепископ Пражский Михаил выразил протест против давления на каноническую УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Архиепископ Пражский Михаил от имени своей епархии в официальном обращении выразил протест против давления на каноническую Украинскую Православную церковь (УПЦ), сообщают в отделе церковных связей УПЦ.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Последствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ
28 марта, 17:15
"На Украине происходят страшные события. Украинские власти собираются распять Церковь Христову... Верующие и духовенство Пражской православной епархии смотрят на это с тревогой и скорбью в сердце… (Украинские власти – ред.) начали крестовый поход против Украинской Православной церкви, кульминацией которого стало изгнание монахов из Киево-Печерской лавры… Пражская православная епархия возносит молитвы и протестует против нарушения властью Украины прав священнослужителей и верующих канонической УПЦ", - говорится в тексте обращения архиепископа, опубликованном на сайте отдела церковных связей.
Ранее в среду наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
28 марта, 16:22
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНОБСЕСитуация вокруг УПЦ
 
 
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