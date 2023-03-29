https://ria.ru/20230329/tseli-1861471558.html
Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, заявил Патрушев
Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, заявил Патрушев
Россия "непременно достигнет" всех целей спецоперации, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своего населения, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:28
2023-03-29T11:28
2023-03-29T11:28
специальная военная операция на украине
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николай патрушев
шос
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия "непременно достигнет" всех целей спецоперации, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своего населения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. "Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
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в мире, россия, украина, сша, николай патрушев, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Николай Патрушев, ШОС
Россия непременно достигнет всех целей спецоперации, заявил Патрушев
Патрушев: несмотря на военную помощь Украине от США, Россия достигнет целей спецоперации