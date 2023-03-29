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Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах - РИА Новости, 29.03.2023
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21:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/troyka-1861708110.html
Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах
Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах - РИА Новости, 29.03.2023
Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах
Москва поставляет новым регионам России подвижной состав и внедряет транспортную карту "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:44
2023-03-29T21:44
москва
донецкая народная республика
россия
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Москва поставляет новым регионам России подвижной состав и внедряет транспортную карту "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. В эфире телеканала "ТВ Центр" столичному градоначальнику задали вопрос, как Москва помогает новым регионам. "По сути дела, по всему спектру. Поставляем новый подвижной состав, устанавливаем остановки, внедряем "Тройку", помогаем наладить диспетчеризацию маршрутов, управление общественным транспортом. Относимся как к своим", - сказал Собянин. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов, которые прошли там 23-27 сентября. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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москва, донецкая народная республика, россия, сергей собянин, общество
Москва, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Собянин, Общество
Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах

Мэр Собянин: Москва поставляет в новые регионы подвижной состав и внедряет там "Тройку"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд в метро
Пассажир оплачивает проезд в метро - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир оплачивает проезд в метро . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Москва поставляет новым регионам России подвижной состав и внедряет транспортную карту "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью.
В эфире телеканала "ТВ Центр" столичному градоначальнику задали вопрос, как Москва помогает новым регионам.
"По сути дела, по всему спектру. Поставляем новый подвижной состав, устанавливаем остановки, внедряем "Тройку", помогаем наладить диспетчеризацию маршрутов, управление общественным транспортом. Относимся как к своим", - сказал Собянин.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов, которые прошли там 23-27 сентября. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
БКЛ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
БКЛ: схема и история создания Большой кольцевой линии метро в Москве
3 марта, 12:27
 
МоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей СобянинОбщество
 
 
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