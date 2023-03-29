https://ria.ru/20230329/troyka-1861708110.html

Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах

Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах - РИА Новости, 29.03.2023

Москва внедряет карту "Тройка" в новых регионах

Москва поставляет новым регионам России подвижной состав и внедряет транспортную карту "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T21:44

2023-03-29T21:44

2023-03-29T21:44

москва

донецкая народная республика

россия

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151131/67/1511316769_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_48eb658758652c33b153c6fdd90df144.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Москва поставляет новым регионам России подвижной состав и внедряет транспортную карту "Тройка", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. В эфире телеканала "ТВ Центр" столичному градоначальнику задали вопрос, как Москва помогает новым регионам. "По сути дела, по всему спектру. Поставляем новый подвижной состав, устанавливаем остановки, внедряем "Тройку", помогаем наладить диспетчеризацию маршрутов, управление общественным транспортом. Относимся как к своим", - сказал Собянин. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов, которые прошли там 23-27 сентября. За вхождение в состав РФ в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20230303/bkl-1855581193.html

москва

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, донецкая народная республика, россия, сергей собянин, общество