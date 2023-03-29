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Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:21
2023-03-29T10:21
2023-03-29T10:21
сергей рябков
сша
украина
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством. "Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - заявил Рябков, комментируя инициативу Вашингтона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, сша, украина, политика
Сергей Рябков, США, Украина, Политика
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
Рябков: США давно играют с идее организации трибунала по Украине, такие у них развлечения