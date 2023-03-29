https://ria.ru/20230329/tribunal-1861452428.html

Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - РИА Новости, 29.03.2023

Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:21

2023-03-29T10:21

2023-03-29T10:21

сергей рябков

сша

украина

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством. "Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - заявил Рябков, комментируя инициативу Вашингтона.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, сша, украина, политика