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Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - РИА Новости, 29.03.2023
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10:21 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tribunal-1861452428.html
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:21
2023-03-29T10:21
сергей рябков
сша
украина
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством. "Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - заявил Рябков, комментируя инициативу Вашингтона.
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сергей рябков, сша, украина, политика
Сергей Рябков, США, Украина, Политика
Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине

Рябков: США давно играют с идее организации трибунала по Украине, такие у них развлечения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США уже давно играют с идеей организации трибунала по Украине, такие у них и их единомышленников развлечения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
"Они давно с этой цацкой играют. Придумали её для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу. Те тоже повторяют эту речевку вслед за ними. Ну пусть - у них такие развлечения", - заявил Рябков, комментируя инициативу Вашингтона.
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