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Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны - РИА Новости, 29.03.2023
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17:42 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/traty-1861656280.html
Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны
Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны - РИА Новости, 29.03.2023
Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны
Большинство американцев считают, что правительство США тратит чрезмерно много на международную помощь другим странам, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:42
2023-03-29T17:42
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Большинство американцев считают, что правительство США тратит чрезмерно много на международную помощь другим странам, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC. "Широкое большинство (опрошенных) - 69% - говорят, что США тратят слишком много на помощь другим странам", - говорится в публикации. Кроме того, исследование показало, что 60% респондентов в целом считают траты американского правительства "слишком большими" по сравнению с 16% респондентов, которые рассматривают расходы как "слишком маленькие". При этом в отличие от международной помощи расходы властей США на образование, здравоохранение, социальную защиту и охрану государственной границы подавляющее большинство американцев, напротив, считают недостаточными. Опрос проводился с 16 по 20 марта 2023 года. В нем принял участие 1081 совершеннолетний американец. Допустимая погрешность результатов исследования составила плюс-минус 4,0 процентных пункта.
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Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны

AP: 69 процентов американцев считают, что США тратят слишком много на другие страны

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Большинство американцев считают, что правительство США тратит чрезмерно много на международную помощь другим странам, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC.
"Широкое большинство (опрошенных) - 69% - говорят, что США тратят слишком много на помощь другим странам", - говорится в публикации.
Кроме того, исследование показало, что 60% респондентов в целом считают траты американского правительства "слишком большими" по сравнению с 16% респондентов, которые рассматривают расходы как "слишком маленькие".
При этом в отличие от международной помощи расходы властей США на образование, здравоохранение, социальную защиту и охрану государственной границы подавляющее большинство американцев, напротив, считают недостаточными.
Опрос проводился с 16 по 20 марта 2023 года. В нем принял участие 1081 совершеннолетний американец. Допустимая погрешность результатов исследования составила плюс-минус 4,0 процентных пункта.
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