https://ria.ru/20230329/traty-1861656280.html

Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны

Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны - РИА Новости, 29.03.2023

Опрос: американцы считают, что США тратят слишком много на другие страны

Большинство американцев считают, что правительство США тратит чрезмерно много на международную помощь другим странам, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:42

2023-03-29T17:42

2023-03-29T17:42

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Большинство американцев считают, что правительство США тратит чрезмерно много на международную помощь другим странам, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORC. "Широкое большинство (опрошенных) - 69% - говорят, что США тратят слишком много на помощь другим странам", - говорится в публикации. Кроме того, исследование показало, что 60% респондентов в целом считают траты американского правительства "слишком большими" по сравнению с 16% респондентов, которые рассматривают расходы как "слишком маленькие". При этом в отличие от международной помощи расходы властей США на образование, здравоохранение, социальную защиту и охрану государственной границы подавляющее большинство американцев, напротив, считают недостаточными. Опрос проводился с 16 по 20 марта 2023 года. В нем принял участие 1081 совершеннолетний американец. Допустимая погрешность результатов исследования составила плюс-минус 4,0 процентных пункта.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша