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Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья - РИА Новости, 29.03.2023
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья
Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:22
2023-03-29T05:22
2023-03-29T05:22
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных диверсантов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "В Приморском крае экипажи противодиверсионных катеров (ПДРК) типа "Грачонок" "П-406", "П-445", "П-377" и "П-391" Тихоокеанского флота провели совместное учение по обнаружению и обезвреживанию условных подводных диверсантов в прибрежной акватории на юге региона", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в море катера вышли по тревоге. Экипажи "П-406","П-377" и "П-391" отправились на поиски условного противника в бухты Золотой Рог, Улисс и Патрокл, а экипаж катера "П-445" обнаружил и уничтожил "диверсантов" в бухтах залива Стрелок. Во время учений были использованы дистанционно управляемые и ручные противодиверсионные гранатометы.
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безопасность, россия, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья
Моряки Тихоокеанского флота уничтожили условных подводных диверсантов у берегов Приморья