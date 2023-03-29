https://ria.ru/20230329/tof-1861420681.html

Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья

Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья - РИА Новости, 29.03.2023

Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья

Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:22

2023-03-29T05:22

2023-03-29T05:22

безопасность

россия

приморский край

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768747702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09ec186743985f3ef32a8d71c27d5495.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных диверсантов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "В Приморском крае экипажи противодиверсионных катеров (ПДРК) типа "Грачонок" "П-406", "П-445", "П-377" и "П-391" Тихоокеанского флота провели совместное учение по обнаружению и обезвреживанию условных подводных диверсантов в прибрежной акватории на юге региона", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в море катера вышли по тревоге. Экипажи "П-406","П-377" и "П-391" отправились на поиски условного противника в бухты Золотой Рог, Улисс и Патрокл, а экипаж катера "П-445" обнаружил и уничтожил "диверсантов" в бухтах залива Стрелок. Во время учений были использованы дистанционно управляемые и ручные противодиверсионные гранатометы.

https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии