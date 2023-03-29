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Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья - РИА Новости, 29.03.2023
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05:22 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/tof-1861420681.html
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья - РИА Новости, 29.03.2023
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья
Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:22
2023-03-29T05:22
безопасность
россия
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных диверсантов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "В Приморском крае экипажи противодиверсионных катеров (ПДРК) типа "Грачонок" "П-406", "П-445", "П-377" и "П-391" Тихоокеанского флота провели совместное учение по обнаружению и обезвреживанию условных подводных диверсантов в прибрежной акватории на юге региона", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в море катера вышли по тревоге. Экипажи "П-406","П-377" и "П-391" отправились на поиски условного противника в бухты Золотой Рог, Улисс и Патрокл, а экипаж катера "П-445" обнаружил и уничтожил "диверсантов" в бухтах залива Стрелок. Во время учений были использованы дистанционно управляемые и ручные противодиверсионные гранатометы.
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безопасность, россия, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России
Моряки ТОФ уничтожили "подводных диверсантов" у берегов Приморья

Моряки Тихоокеанского флота уничтожили условных подводных диверсантов у берегов Приморья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДесантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ)
Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантный катер во время учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Четыре противодиверсионных катера Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ поучаствовали в учениях у берегов Приморья, один экипаж уничтожил условных подводных диверсантов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Приморском крае экипажи противодиверсионных катеров (ПДРК) типа "Грачонок" "П-406", "П-445", "П-377" и "П-391" Тихоокеанского флота провели совместное учение по обнаружению и обезвреживанию условных подводных диверсантов в прибрежной акватории на юге региона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Залив Петра Великого - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
21 марта, 03:50
Уточняется, что в море катера вышли по тревоге. Экипажи "П-406","П-377" и "П-391" отправились на поиски условного противника в бухты Золотой Рог, Улисс и Патрокл, а экипаж катера "П-445" обнаружил и уничтожил "диверсантов" в бухтах залива Стрелок. Во время учений были использованы дистанционно управляемые и ручные противодиверсионные гранатометы.
 
БезопасностьРоссияПриморский крайТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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