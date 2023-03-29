Рейтинг@Mail.ru
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:47 29.03.2023 (обновлено: 00:48 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/timati-1861317603.html
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов - РИА Новости, 29.03.2023
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов
Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:47
2023-03-29T00:48
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
авто
знаменитости
звезды
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_2083b1fc0faa6891771eeb103caacbf9.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Поводом для обсуждения стала публикация в соцсети исполнителя. Несмотря на эффектные фотографии на фоне темно-зеленой машины, остается неясным: приобрел ли рэпер транспортное средство или взял напрокат, чтобы пофотографироваться. Об этом же написали многие пользователи в комментариях под постом.Среди пользователей нашлись и те, кто искренне порадовался за Тимати. Хип-хоп-исполнитель часто выкладывает фотографии с дорогими автомобилями. По информации СМИ, музыкант в разные годы владел несколькими элитными машинами, стоимость которых оценивалась в десятки миллионов рублей.
https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816586614_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_86eb543b59ff6da682110e54bc3b8fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тимати (тимур юнусов), авто, знаменитости, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Авто, Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов

Рэпера Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью более 700 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)
 Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Поводом для обсуждения стала публикация в соцсети исполнителя.
Фото певца Тимоти с автомобилем Veneno Roadster 1/4, опубликованное в социальной сети
Фото певца Тимоти с автомобилем Veneno Roadster 1/4, опубликованное в социальной сети
Фото певца Тимоти с автомобилем Veneno Roadster 1/4, опубликованное в социальной сети
«

"Veneno Roadster 1/4", – подписал снимки Юнусов.

Несмотря на эффектные фотографии на фоне темно-зеленой машины, остается неясным: приобрел ли рэпер транспортное средство или взял напрокат, чтобы пофотографироваться. Об этом же написали многие пользователи в комментариях под постом.
«

"Я надеюсь, что все эти тачки принадлежат Тимону на праве собственности, а не взяты напрокат для фоток?", "Взял в аренду для фоток", "Сфотографируй, типа моя", "Машину продает или на мойке работает?" – пошутили комментаторы.

Среди пользователей нашлись и те, кто искренне порадовался за Тимати.
«

"Цвет салона хороший", "Знает толк в тачках!", "Идеально!", "Когда ты крут, молод и богат", – написали поклонники.

Хип-хоп-исполнитель часто выкладывает фотографии с дорогими автомобилями. По информации СМИ, музыкант в разные годы владел несколькими элитными машинами, стоимость которых оценивалась в десятки миллионов рублей.
Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
5 августа 2022, 18:48
 
ШоубизТимати (Тимур Юнусов)АвтоЗнаменитостизвездыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала