https://ria.ru/20230329/timati-1861317603.html

Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов

Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов - РИА Новости, 29.03.2023

Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов

Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:47

2023-03-29T00:47

2023-03-29T00:48

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

авто

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Поводом для обсуждения стала публикация в соцсети исполнителя. Несмотря на эффектные фотографии на фоне темно-зеленой машины, остается неясным: приобрел ли рэпер транспортное средство или взял напрокат, чтобы пофотографироваться. Об этом же написали многие пользователи в комментариях под постом.Среди пользователей нашлись и те, кто искренне порадовался за Тимати. Хип-хоп-исполнитель часто выкладывает фотографии с дорогими автомобилями. По информации СМИ, музыкант в разные годы владел несколькими элитными машинами, стоимость которых оценивалась в десятки миллионов рублей.

https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тимати (тимур юнусов), авто, знаменитости, звезды, шоу-бизнес