https://ria.ru/20230329/timati-1861317603.html
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов - РИА Новости, 29.03.2023
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов
Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:47
2023-03-29T00:47
2023-03-29T00:48
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Поводом для обсуждения стала публикация в соцсети исполнителя. Несмотря на эффектные фотографии на фоне темно-зеленой машины, остается неясным: приобрел ли рэпер транспортное средство или взял напрокат, чтобы пофотографироваться. Об этом же написали многие пользователи в комментариях под постом.Среди пользователей нашлись и те, кто искренне порадовался за Тимати. Хип-хоп-исполнитель часто выкладывает фотографии с дорогими автомобилями. По информации СМИ, музыкант в разные годы владел несколькими элитными машинами, стоимость которых оценивалась в десятки миллионов рублей.
https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимати (тимур юнусов), авто, знаменитости, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Тимати (Тимур Юнусов), Авто, Знаменитости, звезды, Шоу-бизнес
Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью свыше 700 миллионов
Рэпера Тимати заподозрили в покупке спорткара стоимостью более 700 миллионов рублей
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рэпера и бизнесмена Тимати (Тимур Юнусов) заподозрили в покупке люксового спорткара известной итальянской марки, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Поводом для обсуждения стала публикация в соцсети исполнителя.
«
"Veneno Roadster 1/4", – подписал снимки Юнусов.
Несмотря на эффектные фотографии на фоне темно-зеленой машины, остается неясным: приобрел ли рэпер транспортное средство или взял напрокат, чтобы пофотографироваться. Об этом же написали многие пользователи в комментариях под постом.
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"Я надеюсь, что все эти тачки принадлежат Тимону на праве собственности, а не взяты напрокат для фоток?", "Взял в аренду для фоток", "Сфотографируй, типа моя", "Машину продает или на мойке работает?" – пошутили комментаторы.
Среди пользователей нашлись и те, кто искренне порадовался за Тимати.
«
"Цвет салона хороший", "Знает толк в тачках!", "Идеально!", "Когда ты крут, молод и богат", – написали поклонники.
Хип-хоп-исполнитель часто выкладывает фотографии с дорогими автомобилями. По информации СМИ, музыкант в разные годы владел несколькими элитными машинами, стоимость которых оценивалась в десятки миллионов рублей.
Тимати показал свою коллекцию современного искусства