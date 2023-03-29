https://ria.ru/20230329/teriberka-1861634238.html

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 29.03.2023

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада

Движение транспорта к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманской области закрыли из-за ветра, метели и плохой видимости, сообщили в региональной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:40

2023-03-29T16:40

2023-03-29T17:51

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кольский полуостров

северный ледовитый океан

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МУРМАНСК, 29 мар — РИА Новости. Движение транспорта к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманской области закрыли из-за ветра, метели и плохой видимости, сообщили в региональной ГИБДД. "С 16.00 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями — ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги", — отметили чиновники. На отдельных участках автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" видимость не превышает 260 метров. Как сообщается на сайте регионального гидрометцентра, 30 марта и 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. "По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью 30 марта, местами порывистый ветер, ночью в отдельных районах метель", — предупреждают метеорологи.Териберка — поселок на берегу Северного Ледовитого океана, подъезд к которому регулярно перекрывается, как только в регион приходят снегопады. Поэтому в зимнее время туристам частенько приходится задерживаться там не по своей воле.

https://ria.ru/20230327/murmansk-1860893787.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мурманская область, кольский полуостров, северный ледовитый океан