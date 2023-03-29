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Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 29.03.2023
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Туризм
 
16:40 29.03.2023 (обновлено: 17:51 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/teriberka-1861634238.html
Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада
Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада - РИА Новости, 29.03.2023
Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада
Движение транспорта к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманской области закрыли из-за ветра, метели и плохой видимости, сообщили в региональной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:40
2023-03-29T17:51
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новости - туризм
мурманская область
кольский полуостров
северный ледовитый океан
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МУРМАНСК, 29 мар — РИА Новости. Движение транспорта к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманской области закрыли из-за ветра, метели и плохой видимости, сообщили в региональной ГИБДД. "С 16.00 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями — ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги", — отметили чиновники. На отдельных участках автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" видимость не превышает 260 метров. Как сообщается на сайте регионального гидрометцентра, 30 марта и 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. "По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью 30 марта, местами порывистый ветер, ночью в отдельных районах метель", — предупреждают метеорологи.Териберка — поселок на берегу Северного Ледовитого океана, подъезд к которому регулярно перекрывается, как только в регион приходят снегопады. Поэтому в зимнее время туристам частенько приходится задерживаться там не по своей воле.
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туризм, новости - туризм, мурманская область, кольский полуостров, северный ледовитый океан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманская область, Кольский полуостров, Северный Ледовитый океан
Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за снегопада

Проезд к популярному у туристов селу Териберка в Заполярье закрыли из-за снегопада

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкШнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля "Урал" на участке трассы "Кола - Серебрянские ГЭС" в сторону поселка Териберка в Мурманской области
Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля Урал на участке трассы Кола - Серебрянские ГЭС в сторону поселка Териберка в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 29 мар — РИА Новости. Движение транспорта к популярному у туристов поселку Териберка в Мурманской области закрыли из-за ветра, метели и плохой видимости, сообщили в региональной ГИБДД.
"С 16.00 движение закрыто для проезда в связи с плохими погодными условиями — ветер, метель и плохая видимость, на участке автодороги", — отметили чиновники. На отдельных участках автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС" видимость не превышает 260 метров.
Как сообщается на сайте регионального гидрометцентра, 30 марта и 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. "По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью 30 марта, местами порывистый ветер, ночью в отдельных районах метель", — предупреждают метеорологи.
Териберка — поселок на берегу Северного Ледовитого океана, подъезд к которому регулярно перекрывается, как только в регион приходят снегопады. Поэтому в зимнее время туристам частенько приходится задерживаться там не по своей воле.
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