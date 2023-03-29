https://ria.ru/20230329/tayvan-1861487237.html

США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию

США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию - РИА Новости, 29.03.2023

США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию

США пригласили Тайвань к участию в "саммите за демократию" в рамках "неофициальных отношений" Вашингтона и Тайбэя, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:08

2023-03-29T12:08

2023-03-29T12:08

в мире

тайвань

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96773/66/967736610_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_58d4b4d42c37920487238f9fb6b9ec2f.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. США пригласили Тайвань к участию в "саммите за демократию" в рамках "неофициальных отношений" Вашингтона и Тайбэя, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "Они вновь были приглашены, что соответствует нашим неофициальным отношениям и политикой Соединенных Штатов (в отношении) одного Китая, которая не поменялась", - сообщил он журналистам на вопрос о приглашении Тайваня. Представитель администрации добавил, что Тайвань приглашали еще на первый подобный саммит в 2021 году. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начинают второй "саммит за демократию", куда приглашены представители 120 государств, чтобы "показать прогресс в договоренностях по строительству более устойчивых демократий", а также "дать новые обещания" роста благосостояния и защиты свобод. Во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии. В Пекине дали понять, что миру сегодня нужно не "создавать разногласия во имя демократии", а "укреплять солидарность и сотрудничество на основе целей и принципов Устава ООН". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, сша, китай