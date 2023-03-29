США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию
США позвали Тайвань к участию в саммите за демократию в рамках "неофициальных отношений"
Тайвань. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. США пригласили Тайвань к участию в "саммите за демократию" в рамках "неофициальных отношений" Вашингтона и Тайбэя, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Они вновь были приглашены, что соответствует нашим неофициальным отношениям и политикой Соединенных Штатов (в отношении) одного Китая, которая не поменялась", - сообщил он журналистам на вопрос о приглашении Тайваня.
Представитель администрации добавил, что Тайвань приглашали еще на первый подобный саммит в 2021 году.
США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начинают второй "саммит за демократию", куда приглашены представители 120 государств, чтобы "показать прогресс в договоренностях по строительству более устойчивых демократий", а также "дать новые обещания" роста благосостояния и защиты свобод.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, проводя идеологические линии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии. В Пекине дали понять, что миру сегодня нужно не "создавать разногласия во имя демократии", а "укреплять солидарность и сотрудничество на основе целей и принципов Устава ООН".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.