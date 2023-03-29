https://ria.ru/20230329/tatarstan-1861628883.html
Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики
Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики - РИА Новости, 29.03.2023
Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики
Татарстан занял первое место в рейтинге российских регионов в области реализации государственной молодежной политики за 2022 год, сообщает министерство по делам РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:44
2023-03-29T16:44
2023-03-29T16:44
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Татарстан занял первое место в рейтинге российских регионов в области реализации государственной молодежной политики за 2022 год, сообщает министерство по делам молодежи республики. Также в тройку лидеров рейтинга в группе с количеством молодежи более 500 тысяч человек вошли Ленинградская и Волгоградская области. "Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России в области реализации государственной молодежной политики. Итоговый рейтинг за 2022 год подготовило Федеральное агентство по делам молодежи", - говорится в сообщении. Мониторинг эффективности реализации молодежной политики проводился на основе трех блоков. Во-первых, оценивалось выполнение ключевых показателей эффективности. Во-вторых, рассматривались итоги реализации молодежной политики, чек-лист состоял из 65 показателей, которые соответствуют основным направлениям деятельности Росмолодежи (инфраструктура, кадровая политика, нормативно-правовая база, развитие экосистемы молодежной политики, поддержка молодежных инициатив, профильная работа с целевыми аудиториями, международное сотрудничество, профилактика терроризма, социально-негативных и деструктивных явлений, информационное сопровождение и другие). В-третьих, оценивалось участие в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций (13 показателей). По информации минмолодежи Татарстана, сегодня в республике проживают более 1 миллиона представителей молодежи. В сфере государственной молодежной политики работает 384 учреждения, что позволяет задействовать позитивными формами деятельности молодежь разных возрастных категорий. В Татарстане действует свыше 1,2 тысячи добровольческих объединений, их численность составляет около 138,2 тысячи человек. В 2022 году министерством по делам молодежи Татарстана в мероприятия по творческой самореализации молодежи республики было вовлечено 474,3 тысячи человек. Проведено более 40 крупных патриотических мероприятий с общим охватом более 184 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Общая сумма привлеченных в республику грантов в сфере молодежной политики по итогам 2022 года превысила 132,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230320/kazan-1859136493.html
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https://ria.ru/20230320/tatarstan-1859386465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
Татарстан возглавил рейтинг регионов по реализации молодежной политики
Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по реализации молодежной политики
КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости.
Татарстан занял первое место в рейтинге российских регионов в области реализации государственной молодежной политики за 2022 год, сообщает
министерство по делам молодежи республики.
Также в тройку лидеров рейтинга в группе с количеством молодежи более 500 тысяч человек вошли Ленинградская и Волгоградская области
.
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"Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России
в области реализации государственной молодежной политики. Итоговый рейтинг за 2022 год подготовило Федеральное агентство по делам молодежи", - говорится в сообщении.
Мониторинг эффективности реализации молодежной политики проводился на основе трех блоков. Во-первых, оценивалось выполнение ключевых показателей эффективности. Во-вторых, рассматривались итоги реализации молодежной политики, чек-лист состоял из 65 показателей, которые соответствуют основным направлениям деятельности Росмолодежи (инфраструктура, кадровая политика, нормативно-правовая база, развитие экосистемы молодежной политики, поддержка молодежных инициатив, профильная работа с целевыми аудиториями, международное сотрудничество, профилактика терроризма, социально-негативных и деструктивных явлений, информационное сопровождение и другие). В-третьих, оценивалось участие в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций (13 показателей).
По информации минмолодежи Татарстана, сегодня в республике проживают более 1 миллиона представителей молодежи. В сфере государственной молодежной политики работает 384 учреждения, что позволяет задействовать позитивными формами деятельности молодежь разных возрастных категорий. В Татарстане действует свыше 1,2 тысячи добровольческих объединений, их численность составляет около 138,2 тысячи человек.
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В 2022 году министерством по делам молодежи Татарстана в мероприятия по творческой самореализации молодежи республики было вовлечено 474,3 тысячи человек. Проведено более 40 крупных патриотических мероприятий с общим охватом более 184 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Общая сумма привлеченных в республику грантов в сфере молодежной политики по итогам 2022 года превысила 132,2 миллиона рублей.
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