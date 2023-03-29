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Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД - РИА Новости, 29.03.2023
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД
У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:02
2023-03-29T14:02
2023-03-29T14:02
в мире
иран
россия
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
выход сша из ядерной сделки по ирану
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мир по-прежнему ждёт возвращения США к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, и мы особо подчеркнули, что все незаконные санкции в отношении Ирана должны быть сняты", - добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20190906/1558344747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Выход США из ядерной сделки по Ирану
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД
Глава МИД Лавров: у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД