https://ria.ru/20230329/svpd-1861543421.html

Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД

Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД - РИА Новости, 29.03.2023

Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД

У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:02

2023-03-29T14:02

2023-03-29T14:02

в мире

иран

россия

сергей лавров

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

выход сша из ядерной сделки по ирану

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мир по-прежнему ждёт возвращения США к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, и мы особо подчеркнули, что все незаконные санкции в отношении Ирана должны быть сняты", - добавил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20190906/1558344747.html

иран

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану