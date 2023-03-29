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Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД - РИА Новости, 29.03.2023
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14:02 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/svpd-1861543421.html
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД - РИА Новости, 29.03.2023
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД
У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:02
2023-03-29T14:02
в мире
иран
россия
сергей лавров
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
выход сша из ядерной сделки по ирану
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мир по-прежнему ждёт возвращения США к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, и мы особо подчеркнули, что все незаконные санкции в отношении Ирана должны быть сняты", - добавил глава российской дипломатии.
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иран
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в мире, иран, россия, сергей лавров, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Выход США из ядерной сделки по Ирану
Лавров призвал к скорейшему началу реализации СВПД

Глава МИД Лавров: у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД, сделку нужно скорее начинать реализовывать, Москва выступает за снятие незаконных санкций США с Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договорённости, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
"Мир по-прежнему ждёт возвращения США к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, и мы особо подчеркнули, что все незаконные санкции в отношении Ирана должны быть сняты", - добавил глава российской дипломатии.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
6 сентября 2019, 00:32
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Выход США из ядерной сделки по Ирану
 
 
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