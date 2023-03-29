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Путин призвал обеспечить экономический суверенитет - РИА Новости, 29.03.2023
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14:31 29.03.2023 (обновлено: 14:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/suverenitet-1861556034.html
Путин призвал обеспечить экономический суверенитет
Путин призвал обеспечить экономический суверенитет - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал обеспечить экономический суверенитет
Возврат на траекторию роста в экономике РФ не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:31
2023-03-29T14:42
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возврат на траекторию роста в экономике РФ не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин."Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить экономический суверенитет

Президент Путин призвал чиновников не расслабляться и обеспечить экономический суверенитет

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возврат на траекторию роста в экономике РФ не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
"Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин подчеркнул, что действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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