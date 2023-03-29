https://ria.ru/20230329/suverenitet-1861556034.html

Путин призвал обеспечить экономический суверенитет

Путин призвал обеспечить экономический суверенитет - РИА Новости, 29.03.2023

Путин призвал обеспечить экономический суверенитет

Возврат на траекторию роста в экономике РФ не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:31

2023-03-29T14:31

2023-03-29T14:42

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возврат на траекторию роста в экономике РФ не должен расслаблять чиновников, надо обеспечить экономический суверенитет, заявил президент России Владимир Путин."Возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек.

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853398970.html

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экономика, россия, владимир путин