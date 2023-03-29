https://ria.ru/20230329/suek-1861505810.html
Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие"
Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие" - РИА Новости, 29.03.2023
Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие"
Проект "Народный гид", реализуемый в шахтерских городах Красноярского края при поддержке СУЭК, вошел в число финалистов конкурса лучших федеральных практик для... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:40
2023-03-29T12:40
2023-03-29T14:37
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Проект "Народный гид", реализуемый в шахтерских городах Красноярского края при поддержке СУЭК, вошел в число финалистов конкурса лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста "Активное долголетие", сообщает компания."Практика создана, чтобы "народные гиды" – люди старшего возраста – делились обширными знаниями об истории и культуре своей малой родины. Так укрепляются межпоколенческие связи – часто участниками экскурсий становятся школьники, формируется осознанное чувство патриотизма, создаются условия для развития внутреннего туризма", - пояснили в СУЭК.В шахтерских городах "народными гидами" выступают, прежде всего, ветераны СУЭК. Так, в городе Назарово таким гидом стал участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города, Заслуженный шахтер РФ и полный кавалер знака "Шахтерская слава" Дмитрий Абрамов. В 2021 году он инициировал создание в городском музейно-выставочном центре экспозиции, посвященной градообразующему предприятию – Назаровскому разрезу. Уже в первый год работы экспозицию посетили более 3,5 тысяч жителей и гостей города."В конкурсе "Активное долголетие" СУЭК участвует не первый год. В 2022-м победителем конкурсного отбора стал проект угольщиков из Кузбасса "Ветеранские смены" по оздоровлению пожилых кемеровчан в ведомственном санатории-профилактории. Проект красноярцев "Двадцатка добровольцев" по вовлечению ветеранов в волонтерскую деятельность вышел в финал и был включен в сборник лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста", - добавили в компании.
https://ria.ru/20221220/suek-1839987999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, красноярский край, волонтерство в россии, россия, назарово, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Новости компаний - Экономика, Красноярский край, Волонтерство в России, Россия, Назарово, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Проект "Народный гид", реализуемый в шахтерских городах Красноярского края при поддержке СУЭК, вошел в число финалистов конкурса лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста "Активное долголетие", сообщает компания.
"Практика создана, чтобы "народные гиды" – люди старшего возраста – делились обширными знаниями об истории и культуре своей малой родины. Так укрепляются межпоколенческие связи – часто участниками экскурсий становятся школьники, формируется осознанное чувство патриотизма, создаются условия для развития внутреннего туризма", - пояснили в СУЭК.
В шахтерских городах "народными гидами" выступают, прежде всего, ветераны СУЭК. Так, в городе Назарово
таким гидом стал участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города, Заслуженный шахтер РФ
и полный кавалер знака "Шахтерская слава" Дмитрий Абрамов. В 2021 году он инициировал создание в городском музейно-выставочном центре экспозиции, посвященной градообразующему предприятию – Назаровскому разрезу. Уже в первый год работы экспозицию посетили более 3,5 тысяч жителей и гостей города.
"В конкурсе "Активное долголетие" СУЭК участвует не первый год. В 2022-м победителем конкурсного отбора стал проект угольщиков из Кузбасса "Ветеранские смены" по оздоровлению пожилых кемеровчан в ведомственном санатории-профилактории. Проект красноярцев "Двадцатка добровольцев" по вовлечению ветеранов в волонтерскую деятельность вышел в финал и был включен в сборник лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста", - добавили в компании.
Инвестиции СУЭК в развитие в 2023 году составят 2 миллиарда долларов