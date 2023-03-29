https://ria.ru/20230329/suek-1861505810.html

Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие"

Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие" - РИА Новости, 29.03.2023

Проект СУЭК вышел в финал федерального конкурса "Активное долголетие"

Проект "Народный гид", реализуемый в шахтерских городах Красноярского края при поддержке СУЭК, вошел в число финалистов конкурса лучших федеральных практик для... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:40

2023-03-29T12:40

2023-03-29T14:37

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Проект "Народный гид", реализуемый в шахтерских городах Красноярского края при поддержке СУЭК, вошел в число финалистов конкурса лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста "Активное долголетие", сообщает компания."Практика создана, чтобы "народные гиды" – люди старшего возраста – делились обширными знаниями об истории и культуре своей малой родины. Так укрепляются межпоколенческие связи – часто участниками экскурсий становятся школьники, формируется осознанное чувство патриотизма, создаются условия для развития внутреннего туризма", - пояснили в СУЭК.В шахтерских городах "народными гидами" выступают, прежде всего, ветераны СУЭК. Так, в городе Назарово таким гидом стал участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города, Заслуженный шахтер РФ и полный кавалер знака "Шахтерская слава" Дмитрий Абрамов. В 2021 году он инициировал создание в городском музейно-выставочном центре экспозиции, посвященной градообразующему предприятию – Назаровскому разрезу. Уже в первый год работы экспозицию посетили более 3,5 тысяч жителей и гостей города."В конкурсе "Активное долголетие" СУЭК участвует не первый год. В 2022-м победителем конкурсного отбора стал проект угольщиков из Кузбасса "Ветеранские смены" по оздоровлению пожилых кемеровчан в ведомственном санатории-профилактории. Проект красноярцев "Двадцатка добровольцев" по вовлечению ветеранов в волонтерскую деятельность вышел в финал и был включен в сборник лучших федеральных практик для людей "серебряного" возраста", - добавили в компании.

https://ria.ru/20221220/suek-1839987999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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