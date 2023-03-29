https://ria.ru/20230329/sud-1861522601.html

В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом

В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом - РИА Новости, 29.03.2023

В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом

Суд приговорил к 6,5 года колонии ревнивца, прилетевшего в Хабаровск, чтобы порезать знакомую по переписке врача за нежелание общаться, сообщает краевая... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:13

2023-03-29T13:13

2023-03-29T13:14

происшествия

хабаровск

россия

азербайджан

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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 года колонии ревнивца, прилетевшего в Хабаровск, чтобы порезать знакомую по переписке врача за нежелание общаться, сообщает краевая прокуратура в среду. Ранее в надзорном ведомстве рассказали РИА Новости, что 38-летний иностранец познакомился с 30-летней жительницей Хабаровска по переписке. Переписка была длительной, но женщина утомилась новым знакомым и решила прекратить с ним общение. Ревнивец понял это и начал подозревать, что она параллельно вела переписку с другим мужчиной. Из-за этого он прилетел в Хабаровск специально из другой страны (по данным источника агентства, из Азербайджана). Инцидент произошел в октябре прошлого года рядом с лечебным учреждением на улице Ким Ю Чена. Встретясь со знакомой по переписке, он выхватил у нее телефон, чтобы подтвердить свои опасения, и далее в ходе потасовки дважды ударил ее ножом в плечо и в грудь. Раны оказались несмертельными благодаря своевременной медицинской помощи. "Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За причиненные моральные страдания в пользу потерпевшей взыскано 150 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона. Отмечается, что подсудимый вину так и не признал. Также представитель надзорного ведомства сообщала РИА Новости ранее, что иностранец уже привлекался к уголовной ответственности в России из-за причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть, совершал кражи. Мужчину уже выдворяли из страны.

https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html

https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html

https://ria.ru/20230329/gudermes-1861446499.html

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происшествия, хабаровск, россия, азербайджан