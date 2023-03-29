Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 29.03.2023 (обновлено: 13:14 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sud-1861522601.html
В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом
В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом - РИА Новости, 29.03.2023
В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом
Суд приговорил к 6,5 года колонии ревнивца, прилетевшего в Хабаровск, чтобы порезать знакомую по переписке врача за нежелание общаться, сообщает краевая... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:13
2023-03-29T13:14
происшествия
хабаровск
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 года колонии ревнивца, прилетевшего в Хабаровск, чтобы порезать знакомую по переписке врача за нежелание общаться, сообщает краевая прокуратура в среду. Ранее в надзорном ведомстве рассказали РИА Новости, что 38-летний иностранец познакомился с 30-летней жительницей Хабаровска по переписке. Переписка была длительной, но женщина утомилась новым знакомым и решила прекратить с ним общение. Ревнивец понял это и начал подозревать, что она параллельно вела переписку с другим мужчиной. Из-за этого он прилетел в Хабаровск специально из другой страны (по данным источника агентства, из Азербайджана). Инцидент произошел в октябре прошлого года рядом с лечебным учреждением на улице Ким Ю Чена. Встретясь со знакомой по переписке, он выхватил у нее телефон, чтобы подтвердить свои опасения, и далее в ходе потасовки дважды ударил ее ножом в плечо и в грудь. Раны оказались несмертельными благодаря своевременной медицинской помощи. "Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За причиненные моральные страдания в пользу потерпевшей взыскано 150 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона. Отмечается, что подсудимый вину так и не признал. Также представитель надзорного ведомства сообщала РИА Новости ранее, что иностранец уже привлекался к уголовной ответственности в России из-за причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть, совершал кражи. Мужчину уже выдворяли из страны.
https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html
https://ria.ru/20230329/ubiystvo-1861459383.html
https://ria.ru/20230329/gudermes-1861446499.html
хабаровск
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, азербайджан
Происшествия, Хабаровск, Россия, Азербайджан
В Хабаровске суд вынес приговор ревнивцу, порезавшему врача ножом

В Хабаровске суд назначил ревнивцу, порезавшему врача ножом, 6,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 года колонии ревнивца, прилетевшего в Хабаровск, чтобы порезать знакомую по переписке врача за нежелание общаться, сообщает краевая прокуратура в среду.
Ранее в надзорном ведомстве рассказали РИА Новости, что 38-летний иностранец познакомился с 30-летней жительницей Хабаровска по переписке. Переписка была длительной, но женщина утомилась новым знакомым и решила прекратить с ним общение. Ревнивец понял это и начал подозревать, что она параллельно вела переписку с другим мужчиной. Из-за этого он прилетел в Хабаровск специально из другой страны (по данным источника агентства, из Азербайджана).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
Вчера, 12:27
Инцидент произошел в октябре прошлого года рядом с лечебным учреждением на улице Ким Ю Чена. Встретясь со знакомой по переписке, он выхватил у нее телефон, чтобы подтвердить свои опасения, и далее в ходе потасовки дважды ударил ее ножом в плечо и в грудь. Раны оказались несмертельными благодаря своевременной медицинской помощи.
"Центральным районным судом Хабаровска вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначено наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За причиненные моральные страдания в пользу потерпевшей взыскано 150 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Подмосковье девочка заказала убийство матери
Вчера, 10:51
Отмечается, что подсудимый вину так и не признал.
Также представитель надзорного ведомства сообщала РИА Новости ранее, что иностранец уже привлекался к уголовной ответственности в России из-за причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть, совершал кражи. Мужчину уже выдворяли из страны.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
Вчера, 09:45
 
ПроисшествияХабаровскРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала